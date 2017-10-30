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Bağcılar'da tekstil deposunda yangın çıktı

Bağcılar’da bir tekstil atölyesinin deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada atölye çalışanları da alevlerin arasında kalan kumaşları çıkardı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 08:38
Bağcılar'da tekstil deposunda yangın çıktı

Yangın, saat 01:30 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi 2595 sokak üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinin deposunda meydana geldi. Yangını gören atölye çalışanları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sıradan işyeri çalışanları da içeride olan kumaş ve iplik malzemeleri çıkarmak için amansız bir mücadele verdi. İtfaiye ekipleri motorlu testere ile deponun bazı kısımlarını keserek soğutma çalışması yaptı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın’da can kaybı yaşanmazken, atölyenin deposunda maddi hasar meydana geldi. 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 08:38
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