“Bağcılar’da sokak hayvanları soğuk buharla serinletiliyor”

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde nemli ve sıcak bir Ağustos ayı yaşanıyor. İstanbul’da sıcak ve nemden bunalan vatandaşlar parklara ve sahillere akın ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre olumsuz hava şartları etkisini giderek artıracak ve 8-9 Ağustos tarihlerinde bunaltıcı sıcaklar yaşanacak. Yetkililer, bugün ve yarın sıcaklığın 40 dereceyi aşacağını hissedilenin ise 53 derece olacağını belirtti. Rüzgarın şiddetini azaltacağı ve nem oranının ise yüzde 94 olacağı açıklandı.

“GÜN BOYUNCA SOĞUK BUHARLA SERİNLETİLİYORLAR’’

Bağcılar Belediyesi de bunaltıcı sıcaklardan etkilenen sokak hayvanları için harekete geçti. 9 bin 500 metrekarelik alanda faaliyet gösteren Hayvan Barınma ve Müşahade Merkezi’nde hayvanların güneşlendiği ve gezdiği alana buharlı soğutma sistemi kuruldu.

Barınaktaki yüzlerce sokak hayvanı gün boyunca üstten püskürtülen buharla serinletiliyor. Hayvanlar barınakta sürekli dolu durumdaki havuzların içine de girip suda oynuyor. Sokak hayvanları için 720 metrekare kapalı alanın yanı sıra gezinti yapmaları için 450 metrekare açık alan ve 15 adet kulübe yer alıyor. Bağcılar’da 2007 yılından bu yana sokak hayvanlarının bakımının ve tedavisinin yapıldığı barınağın kapalı alanın zemininde nem ve rutubet tutmayan plastik paletler bulunuyor.

“YAZ SICAĞINDA SERİNLENMENİN KEYFİNİ ÇIKARTIYORLAR”

Öte yandan barınakta hayvanların günlük bakımı iki veteriner, veteriner teknikeri ve altı bakıcı olmak üzere toplam dokuz personel tarafından yapılıyor. Hayvanların sağlık durumu düzenli olarak kontrol ediliyor. Muayene sırasında eksik aşısı olan yada hasta olduğu tespit edilen hayvan bakıma alınarak aşısı yapılıyor ve ilaç tedavisi başlatılıyor.

Son günlerde yaşanan bunaltıcı sıcaklardan sokak hayvanlarının da etkilendiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Sıcaklar sokak hayvanlarını da bunaltıyor. Belediyemize ait hayvan barınağında sıcaktan bunalan hayvanlarımızı soğuk buhar püskürtme sistemiyle serinletiyoruz. Onlarda bu bunaltıcı havada serinlemenin keyfini çıkartıyorlar” dedi.