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Bağcılar’da metrelerce yükselen alevler paniğe neden oldu

Bağcılar’da bir evin çatısında çıkan yangında metrelerce yükselen alevler paniğe yol açtı.

18 Ocak 2018 Perşembe 09:22
Bağcılar’da metrelerce yükselen alevler paniğe neden oldu

Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi. 
Yangın önceki gün Bağcılar’da bir evin çatısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Alevler metrelerce yükseğe çıkarken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın güçlükle kontrol altına alındı. Mahalleli ise bu anları film izler gibi izledi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış nedenine ilişkin incelme başlatıldı.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 09:22
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