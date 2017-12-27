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Bağcılar'da fabrika yangını

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir tekstil fabrikasında patlama meydana geldi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:08
Bağcılar'da fabrika yangını

Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki üç katlı tekstil fabrikasının çatı katında bulunan buhar kazanı, henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Patlamanın nedeniyle fabrikanın duvarı yıkıldı ve iş yerinde yangın çıktı.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Bu arada, yıkılan duvardaki parçaların isabet ettiği bir minibüste hasar meydana geldi.

Polis ekiplerinin bölgedeki incelemesi sürüyor.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 09:08
  1. Bağcılar
  2. Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Bu Kadar Çok FabrikaOlayları Normal mi? Araştırılmalıdır.

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