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Bağcılar’da Evlendirme Dairesi’nde 07.07.2017 çılgınlığı

İstanbul’un en çok nikah kıyılan ilçesi Bağcılar’da 7 sayısının uyum gösterdiği tarih olan 07.07.2017’de yoğunluk yaşandı. Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı Nikah Salonu evlenmek isteyen çiftlerle doldu taştı. Günlük ortalama 15 olan nikah sayısı bugün 4’e katlayarak 61’i buldu. Çiftlerden kimi memleketinin plakası olduğu için, kimi uğurlu sayısı olduğu için kimi de ileride unutmamak için bugün evlenmeyi tercih etti.

07 Temmuz 2017 Cuma 23:03
Bağcılar’da Evlendirme Dairesi’nde 07.07.2017 çılgınlığı

Bağcılar Belediyesi Nikah Salonu’nda 7 Temmuz 2017 günü yoğun ancak heyecanlı ve mutlu bir gün yaşandı.  7 sayısının uyum gösterdiği tarih olan 07.07.2017 gününü fırsat bilen çiftler evlenmek için nikah salonuna akın etti. Günde 15 çiftin nikahının kıyıldığı salonda bugün dünya evine girenlerin sayısı tam 4 katına çıktı. 10’ar dakikayla 61 çiftin nikahı kıyıldı.

ÇAĞIRICI: BUGÜN EVLENEN ÇİFTLER NİKAH TARİHİNİ UNUTMAYACAK

Nikah kıymak için bugünü tercih edenlerin ise çeşitli bahaneleri vardı. Kimi çiftler uğurlu sayıları olduğu için, kimi bu tarihi unutmamak için kimi de memleketinin plakası olduğu için özellikle bugünü seçti.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da bugün nikah kıyan çiftlere bir ömür mutluluklar diledi. Çağırıcı yaptığı açıklamada “Bugün anlamlı bir gün. Nikah Dairelerimizde de yoğunluk yaşanıyor. Eminim ki bugün evlenen çiftler nikah tarihini unutmayacaklar. Eşler arasında karşılıklı sevgi ve saygı olduğu vakit hayat mutlulukla yaşanıyor. Evlenen çiftlerimize huzur ve mutluluk dolu nice yıllar diliyorum” dedi.

MEMLEKETİMİN PLAKASI OLDUĞU İÇİN BU TARİHİ TERCİH ETTİK

07.07.2017 tarihini tercih eden çiftlerden Emre Lüleci, ‘’Eşim benim çocukluk aşkım. Nikah için bugünü özellikle tercih ettik. Çünkü biz aşkımızın 7’nci yılındayız. Bu yıl evlendiğimiz için tarihin de nikahımızla uyumlu olmasını istedik. Çok heyecanlıyız. Balayı için Gürcistan’a gideceğiz.’’ Yine nikahı kıyılan Sercan ve Seda çifti, ‘’Polis memuruyum. Eşim Seda Yalovalı. Yalova’nın plakası da 77 olduğu için özellikle bugünü tercih ettik. ‘’dedi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 23:03
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