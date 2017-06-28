Bağcılar'da bayramlaşma coşkusu 

Bağcılar’da Ramazan Bayramı’nda birlik, kardeşlik ve dayanışma duyguları yaşandı.

Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda düzenlenen Bayramlaşma Töreni’nde bir konuşma yapan Kırklareli Valiliği görevine atanan İlçe Kaymakamı Orhan Çiftçi, 6 ay süre Bağcılar’a hizmet verdiğini hatırlattı. İlçe sakinlerine teşekkür eden Çiftçi şunları söyledi: “Bizleri kendinizden bildiniz. Yaptığımız hizmetlerde bize kolaylık sağladınız. Bağcılar halkının gönlümdeki yeri ayrı. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da yaptığı konuşmada Ramazan ayı boyunca 22 mahallede kurdukları Gönül Sofralarında 100 bin hemşehrisiyle iftar yaptıklarını belirtti. Bağcılar’da Ramazan Farklı Yaşanır diyerek yola çıktıklarını da hatırlatan Çağırıcı, “Ramazan ayını hep birlikte en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Kazakistan, Almanya ve Nusaybin’de de iftar programları düzenledik. Dışarıda iftar yapma imkânı olmayan İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizi evlerine yakın lokantalarda ağırladık. Yine Askıda Ekmek Uygulamasını bu yılda sürdürdük. İlçemizdeki yetimlerimizi de unutmadık. 1200’ü aşkın yetimimize bayramlık kıyafet hediye ettik. Bayrama sevinçle girdiler. ” diye konuştu.

“ÇOK GÜZEL BİR RAMAZAN YAŞADIK”



AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk de Ramazan ayını anlamına uygun yaşadıklarını belirtti. Ramazan ayında birlik, kardeşlik ve dayanışma ruhunun geliştiğine dikkat çeken Öztürk, “Çok güzel bir Ramazan geçirerek Bayrama ulaştık. Rabbime hamdolsun” diye konuştu. Bağcılarlı yöneticiler Bağcılar Müftüsü Musa Uzun’un yaptığı Dua’nın ardından ilçe sakinleriyle bayramlaştı.