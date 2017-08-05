Bağcılar’da aşırı neme karşı “Yeşil önlem” alındı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki günlerde sıcaklığın mevsim normallerinin 7 derece üzerinde seyredeceği konusunda uyardı. İstanbul'da hafta sonu 35 dereceyi bulacak olan sıcaklık 8-9 Ağustos’ta ise 40 derece olacak. İl genelinde nem de yüzde 94'lere kadar çıkacak.

“FUNGAL HASTALIKLAR GÖRÜLEBİLİR”

Yetkililerin vatandaşlara “Dikkatli olun” uyarısında bulunduğu aşırı sıcaklar açık alandaki çim ve ağaçları da olumsuz etkileyecek. Yeşilliklerde nemden kaynaklanan külleme, karaleke ve pas gibi fungal (mantari) hastalıklar görülebilecek. Bazı mantar türleri, ağaç meyvelerine zarar verirken; bazıları hem meyvelerine hem yapraklarına ve çiçek tomurcuklarına zarar verebiliyor.

“GECE GÜNDÜZ İLAÇLAMA YAPILIYOR”

Bağcılar Belediyesi de yaklaşan tehlikenin yeşil alanlara zarar vermemesi için alarma geçti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı olarak iki vardiya halinde görev yapan 7 kişilik Zirai İlaçlama Ekibi çalışmalarına ağırlık verdi. İlçe genelinde ana caddeler, nostalji bahçeleri, refüjler ve sayıları 140’ı aşan parklar ilaçlama yapılarak güvenli bir alan haline getiriliyor. Ekip sabah saat 08.00 de başlayarak nem oranının 30 dereceyi aşana kadar gündüz ilaçlamasını, 00.00 ‘dan sonra ise gece ilaçlamasını yapıyor.

“KESİNLİKLE KURU YER KALMAMALI”

İlaçlama, kaplama ve yağmurlama olmak üzere iki şekilde yapılıyor. Çim ve çalılık alanlar için kaplama, ağaçlar için ise yağmurlama yöntemi uygulanıyor. İki yöntemde de bitkinin kesinlikle kuru yerinin kalmamasına özen gösteriliyor.

“HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Yurdumuzu etkisi altına alan sıcak havada yeşil alanların zarar görmemesi için Bağcılar’da her türlü tedbiri alıyoruz. Ekiplerimiz özverili bir şekilde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki bunaltıcı ve nemli havaları sorunsuz bir şekilde atlatacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ilaçlama ekipleri de haşere ve sineklere karşı düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor” dedi.