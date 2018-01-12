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“Bağcılar’da 268 sokak hayvanı sahiplendirildi”

Bağcılar Belediyesitarafından 2017 yılında kedi ve köpeklerden oluşan 268 sokak hayvanı bakımı, tedavisi ve aşılarıyapıldıktan sonra sahiplendirildi. Ayrıca aynı dönemde 1164 hayvan tedavi görürken 3 bin 283 kedi ve köpeğin de aşısı yapıldı.

12 Ocak 2018 Cuma 18:41
“Bağcılar’da 268 sokak hayvanı sahiplendirildi”

Sokak hayvanlarının sağlıktan barınmaya kadar birçok ihtiyacın karşılandığı Bağcılar Belediyesi Barınma ve Müşahede Merkezi’nde her yıl yüzlerce hayvan sahiplendiriliyor. 800 metrekarelik alandahayvanların bakımı iki veteriner, veteriner teknikeri ve altı bakıcı olmak üzere dokuz personel tarafından gerçekleştiriliyor. Hayvanların bakım ve beslenmesi her sabah saat 09.30 ve 10.30 öğlenden sonra ise 15.30 ile 16.30 arasında yapılıyor. Günde iki kez temizlenen hayvanların yaşam alanlarının zemininde nem ve rutubet tutmaması için plastik paletler kullanılıyor.Barınaktaki kedi ve köpeklerin Sağlık durumları düzenli kontrol edilirken havanların aşısı ve ilaç tedavisi eksiksiz olarak yapılıyor.

“Hayvanlar kuduz ve parazit aşıları yapıldıktan sonra sıcak yuvaya kavuşturuluyor”

Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi’nde son bir yıl içinde 1164 yaralı ve hasta kedi ile köpeğin tedavisi yapılırken, 3 bin 283 hayvanın da aşısı yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile yapılan ortak çalışmayla da 64 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Bunun yanında 22’si kedi ve 245’i de köpek olmak üzere toplam 268 hayvan da sahiplendirildi. Hayvanlar muayeneleri, kuduz ve parazit aşıları yapıldıktan sonra sıcak bir yuvaya kavuşturuluyor. Sahiplendirilen hayvanların takibi Bağcılar Belediyesi EBYS (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden yapılıyor.

“İnsanların ne kadar yaşam hakkı varsa hayvanların da o kadar hakkı var”

Hayvanların bakımı ve korunması konusunda hassas davrandıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bu dünyada insanların ne kadar yaşam hakkı varsa hayvanların da o kadar hakkı var. Hayvanlar bize emanet onlara o gözle bakmalıyız. Geçmişten bugüne kadar ecdadımız hayvanlara sahip çıktı. Biz de onlardan kalan bu mirası devam ettiriyoruz. Bakım, aşı, tedavi yani yapılması gereken her ne varsa belediye olarak üzerimize düşüne yapıyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 18:41
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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