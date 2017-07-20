“Bağcılar’da 1 hafta süren 15 Temmuz Destanı etkinlikleri coşkulu kapanış yaptı”

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Bağcılar Belediyesi tarafından Kirazlı Metro İstasyonu etkinlik alanında 11 Temmuz günü başlatılan “15 Temmuz Destanı” etkinlikleri dün gece sona erdi. İlk günden beri yoğun ilgi gösterilen etkinliğin kapanışı Bağcılar’a yakışır bir şekilde coşkulu oldu.

“BU BİRLİK VE BERABERLİK KIYAMETE KADAR DEVAM ETSİN”

Kapanış programına İstanbul Vali Yardımcısı ve Bağcılar Kaymakam vekili Osman Ateş, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü Musa Uzun, 15 Temmuz şehidi Ramazan Sarıkaya’nın Eşi Emine Sarıkaya, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, 15 Temmuz gazileri ve vatandaşlar katıldı. Her akşam özel bir konuğun ağırlandığı etkinliğin son misafiri ise ilahiyatçı ve hukukçu Abdulmetin Balkanlıoğlu’ydu.

Etkinlik yapılan konuşmalarla başladı. İlk olarak sözü alan Osman Ateş, “Bu birlik ve beraberlik kıyamete kadar devam etsin. Tüm İslam aleminin güçlenmesine vesile olsun” dedi.

“GEÇEN YIL BAĞCILAR KONUŞULMUŞTU YİNE AYNI COŞKUYU YAŞADIK”

Başkan Lokman Çağırıcı ise “Bir haftayı dualarla taçlandırdık. Rabbim bir daha 15 Temmuz yaşatmasın. Unutmayacağız unutturmayacağız. Pazartesi başlattığımız etkinliklere katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İmam hatiplerimiz, sivil toplum temsilcileri, muhtarlar, meclis üyelerimiz, 15 Temmuz gazilerimiz bizi yalnız bırakmadı. Geçen yıl 27 gün boyunca Bağcılar konuşulmuştu bu yıl da yine aynı coşkuyu yaşadık” şeklinde konuştu.

İsmet Öztürk de duygularını şöyle dile getirdi: “Sene-i devriyesinde 15 Temmuz’un ruhu ve manasını yaşadık. Vatan nöbeti bitmez. 15 Temmuz’da kalplerde korku kayboldu. Şehitlerimizi dualarla andık”

“SAĞANAK YAĞIŞA RAĞMEN BAĞCILARLILAR ALANI TERK ETMEDİ”

Alandaki kalabalığa “Allah’tan (c.c) şehit olmayı isteyin” diye seslenen Abdulmetin Balkanlıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “ABD ve Avrupa ile işbirliği yapan oluşum hainlik yaptı. Allah (c.c) direnç vermeseydi tankların üzerine nasıl çıkardınız? İnsanlarımızı öldüren katillerin üzerine nasıl giderdiniz? Onlar sünnetsizdir. Tıpkı PKK’lı teröristler gibi. Dünya bize çullanacakmış. Dedik ki Allah’ım (c.c) biz sana güveniyoruz her zaman yanımızda oldun. Ve Rabbim duamızı kabul etti. Allah (c.c) yeni ihanetlerden korusun”

Programın ilerleyen saatlerinde şiddetli fırtına ve yağmur etkili oldu. Sağanak yağışa rağmen Bağcılarlılar, alandan ayrılmayıp nöbete devam etti.

Gecede Bilge Evi öğrencileri de şiir ve türküler okudu. Program sonunda protokol bayrak sallayarak alandaki binlerce ilçe sakinini selamladı.