Künye
Abonelik
E-Gazete
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
Namaz Vakitleri
WhatsApp: 0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Emlak
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Teknoloji
Dünya
Spor
Aktüel
Otomotiv
Sağlık
Medya
Yaşam
Eğitim
Biyografi
Tümü
Tarih
Hicri Yılbaşı
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Kral Selman’ı 'Aksa Kahramanı' ilan etti!
Evine giren hırsıza mektup yazdı: Son günlerimde beni üzme...
Dolu göçüğüne pratik çözüm sosyal medyayı salladı
İran, Türkiye sınırına füze üssü kuruyor!
Bağcılar çocuğu yağmuru böyle fırsata çevirdi
Ersin Çelik'in acı günü! Kızını trafik kazasında kaybetti
Müslüman isimlerini yasaklamaya başladılar
Cep telefonu arabayı bu hale getirdi!
Kendi vurulma anını görüntüledi
Tutuklanan uygur Türkleri nerede?
Fenerbahçe'den kebapçı Selahattin açıklaması
Barzani: ABD ile işbirliği yapacağız
FETÖ'den tutuklanan eski vekilin eşi 6 milyon TL'yi...
Dekan feci şekilde hayatını kaybetti
ABD, DEAŞ'li sayısını açıkladı
Sivas cezaevinde neler oluyor?
Rakka'da katliam var! Dünya ise izliyor...
Fenerbahçeli eski futbolcu FETÖ'den gözaltına alındı!
Şiddetli doluda metrobüste dua edildiği anlar!
'Zehir ana' enselendi!
Bağcılar çocuğu yağmuru böyle fırsata çevirdi
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte yaşananlarla ilgili görüntüler de gelmeye başlıyor. Bağcılar'da bir çocuk yağan yağışı fırsata çevirdiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
28 Temmuz 2017 Cuma 19:09
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 19:09
Bağcılar çocuğu
yağmur
şiddetli dolu
İstanbul
fırsat
Ad Soyad
E-posta
Yorum Yaz
Bugünkü Akit
Gündem
Türkiye’ye Mescid-i Aksa mesajı
Siyaset
CHP’li belediyeler isyan ettiriyor
Gündem
Sezaryenle doğum anneliğe ihanettir!
Gündem
Aksa’ya koştular
Gündem
600 milletvekili illere dağıtıldı
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
FETÖ’nün gizli kankası ve...
Ahmet Gülümseyen
Yumruk atan Milli Takım’dan gönderiliyor/gidiyor!..
Ahmet Varol
Gündemden notlar
Ali Karahasanoğlu
Cumhuriyet’çiler tahliye de olsa, kamu vicdanında mahkumdur!
Av. Yaşar Baş
Balkan turumuz devam ediyor
Faruk Erzen
Bu yönetimle yeni hoca kim olursa olsun bir şey değişmez!
Hüseyin Öztürk
401 Yıl 3 Ay 6 Gün
Kenan Alpay
Yorulan Çekilmez, Yozlaşan ve Kibirlenen Vazgeçmez
Mahmud Sami
Çağrı
Mehtap Yılmaz
Filistin soykırımına susan Müslüman liderlere!
Merve Kavakçı
Her şey planlandığı gibi mi...
Prof. Dr. Ahmet Maranki
Bir daha 15 Temmuzların yaşanmaması için yapılması gerekenler
Şevki Yılmaz
“Birbirimize Allah’ın nuruyla bir bakabilsek!”
Süleyman Önsay
Âhiret Günü ve Âhirete İman (*)
Vehbi Kara
İngiliz Papazın Sorduğu Sorular
Yavuz Bahadıroğlu
Hayatı fark etmeden yaşıyoruz...
Son Eklenen Haberler
Kral Selman’ı 'Aksa Kahramanı' ilan..
Evine giren hırsıza mektup yazdı: Son..
Yılda 1,5 milyon can alıyor
Terörist İsrail askerleri gösteri..
Bediüzzaman'ın bahsettiği 'esir'..
HSK'dan 3 yeni kararname
Dolu göçüğüne pratik çözüm sosyal..
İran, Türkiye sınırına füze üssü..
Bağcılar çocuğu yağmuru böyle fırsata..
Cumhuriyet gazetesi davasında yeni..
Ersin Çelik'in acı günü! Kızını trafik..
Berat Albayrak : Haftaya neticelenecek
Kemalist teyze çılgına döndü: AK..
Nevşin Mengü'den Yeliz Yeşilmen'in..
Katarlıların Türkiye ve Erdoğan sevgisi!
AK Parti'den 'MHP' açıklaması
Galatasaray'dan çifte transfer!
Uyuşturucunun 'Ana'sı yakalandı!
PKK operasyonunda İngiliz ajanı..
PKK’lı teröristlere CHP desteği yetmedi!
'Herkes masa başı iş istiyor; Açıköğretim kapatılmalı!'
Hindistan'a cihat ilan edildi
Rusya'dan şok tehdit: Canınızı acıtırız!
Türkeş patladı: Sarhoşların seviyesine inemem!