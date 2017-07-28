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Bağcılar çocuğu yağmuru böyle fırsata çevirdi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte yaşananlarla ilgili görüntüler de gelmeye başlıyor. Bağcılar'da bir çocuk yağan yağışı fırsata çevirdiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

28 Temmuz 2017 Cuma 19:09
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 19:09
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