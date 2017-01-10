Bağ-Kur'luya müthiş haber

Asgari ücret ile birlikte primler yeniden hesaplandı. Bağ-Kur'luların 5 puanlık indirimi de devreye girdi. Böylece her ay tavanda 666 lira, tabanda da 89 liralık avantaj hesaplara geçiyor

Sabah'ın Haberine göre şirket ortakları, köy ve mahalle muhtarları, tarım Bağ-Kur'luları, esnaf, gelir vergisi mükellefleri, eczacı, avukat gibi serbest meslek erbabı için aynen SSK primlerinde olduğu gibi 5 puanlık indirim avantajı bulunuyor. İndirimden yararlanmanın tek şartı SGK'ya prim borcu bulunmamak ve yasal süresi içinde cari primlerini ödemek olarak belirlendi. Prim borçlarını yapılandıranlar da indirimden faydalanabiliyor.

KAZANÇLAR ARTIYOR

Bu 5 puanlık indirim Bağ-Kur'luya önemli bir avantaj getiriyor. 2017 yılının Ocak ayı ile birlikte asgari ücretin artması bu avantajı da yükseltti. Bilindiği gibi asgari ücret bu yıl net 1.404,06 lira brütte ise 1.777,50 lira olarak uygulanacak.

Bağ-Kur'lular prim öderken yüzde 34.5 oranıyla hesaplama yapılıyor. 5 puanlık indirim sonrasında bu oran yüzde 29,5'e düşüyor. En düşük seviyeden prim ödeyen bir Bağ- Kur'lu'nun geçen yıl 568 lira olan primi bu yıl için 613.24 liraya çıktı. 5 puanlık indirim ile bu rakam 524,46 liraya inecek. Bağ-Kur'lu her ay en alt seviye de 88.78 lira kazanacak. Bu yıl tavan ücretlerin 7.5 kat artması bu avantajı biraz daha büyüttü. Buna göre tavandan ödenecek prim 4.599,28 TL'ye kadar çıkacak. Bu rakama indirim uygulandığında prim 3.932,72 TL'ye kadar inecek. Bu durumda Bağ-Kur'lunun aylık kazancı 666,56 TL olacak.

TARIMDA DA GEÇERLİ

5 puanlık indirimden tarım Bağ-Kur'u olanlar da yararlanacak. 2016 yılında tarım Bağ-Kur'lular 23 gün üzerinden prim ödüyorlar ve 30 gün sigortalı sayılıyorlardı. Bu yıl ise 24 gün üzerinden prim ödeyecekler. Buna göre yeni prim miktarı en düşük 490,59 TL olurken indirimle bu rakam 419,49 TL'ye düşecek. En yüksekte indirimli rakam 3.146,18 TL'ye ulaşacak. Tarım Bağ-Kur'lunun indirim kazancı ise aylık en düşük 71 lira en yüksekte ise 533,25 TL olacak

EV HANIMLARI DİKKAT

Asgari ücret artınca isteğe bağlı sigortalıların da SGK'ya ödedikleri prim arttı. Bu kapsamdaki Bağ-Kur'lu, aylık en az 568.8 lira ödeyecek. El emeğiyle üretim yapıp (örgü, dantel, mantı gibi) satanlar 24 gün üzerinden 455 lira ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı sayılacak.

BAŞVURU YOK

Prim indiriminden yararlanmak için Bağ-Kur'luların SGK'ya başvurmasına gerek yok. Primini düzenli ödeyen, SGK'ya prim borcu olmayan Bağ-Kur'lulara indirim otomatik olarak yansıtılacak.

İŞTE 2017'DE GEÇERLİ TUTARLAR

En az (TL) En çok(TL)

Bağ-Kur primi 613,24 4.599,28

Bağ-Kur primi 524,36 3.932,72

Tarım Bağ-Kur primi 490,59 3.679,43

Tarım Bağ-Kur primi İndirimli 419,49 3.146,18

İsteğe Bağlı Sigorta primi 568,80 4.266