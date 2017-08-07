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Bağ-Kur’luya erken emeklilik sevindirici haber

Prim borcu nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur’lulara iyi haber..

07 Ağustos 2017 Pazartesi 10:01
Bağ-Kur’luya erken emeklilik sevindirici haber

YAŞ ve sigortalılık süresini doldurmuş ama prim borcu nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur'lulara önemli bir imkan sağlandı. Yapılandırma kapsamındaki Bağ-Kur'lulara düşük faizli kredi yolu açıldı.

Bağ- Kur'lular krediyle borcu kapatıp, bağlanacak emekli maaşıyla geri ödemesini yapacak. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle, yapılandırma kapsamındaki Bağ-Kur'lulara, borçlarını ödeyip emekli olabilmeleri için herhangi bir teminat göstermeden kredi kullanma imkanı sağlandığını kaydetti.

Sigortalılara hazırlanan kanun kapsamına giren borçlarını 30 Haziran 2017 tarihi mesai bitimine kadar yapılandırma ve 31 Ağustos 2017'ye kadar ödeme imkanı tanındığını hatırlatan Palandöken, imzalanan protokolün ardından 90 bini aşkın Bağ-Kur'luya emeklik yolunun açıldığını belirtti.

Palandöken, şöyle konuştu:

90 BİN KİŞİYE FIRSAT

"Bu protokolle hem yaşını, sigortalılık süresini doldurmuş ancak borcu nedeniyle emekli olamayan vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilmiş olacak hem de devlet alacağını tahsil edecek. Şu an emekliliği gelmiş 90 bini aşkın prim borçlusu Bağ-Kur'lu var. Emekliliği gelip de prim yapılandırması yapacaklar için emekli maaşına bağlı düşük faizli kredi verilmesi, Bağ-Kur'lular için bulunmaz bir fırsat. Bu fırsat değerlendirilmeli."

NASIL BAŞVURULACAK?

TESK Başkanı Palandöken, konuyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: "Mali açıdan yeterli imkana sahip bulunmayanlar için verilen bu kredi bir şanstır. Vatandaşlarımız 31 Ağustos 2017'ye kadar bu imkandan bulundukları yerdeki Sosyal Güvenlik Merkezleri'ne ve Ziraat Bankası şubelerine giderek faydalanabilir."

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 10:01
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