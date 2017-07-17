Bafra’da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Ş.D. idaresindeki 34 GK 6720 plakalı kamyonet yolun sağında emniyet şeridinde park halinde duran kavun yüklü kamyonete çarptı. Kazada başka bir kamyonete kavun yükleyen Güney Yılmaz(30) çarpmanın şiddetiyle kamyonetin üstünden yola savrularak yaralandı. Yaralı, 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.