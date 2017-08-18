Bafra’da kaza: 2 yaralı

Kaza, Kuşçular yolu bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Dursun’un(37) kullandığı 55 JK 621 plakalı motosiklet ile karşı istikametten gelerek akaryakıt istasyonuna giriş yapmak isteyen Samet Yılmaz (27) idaresindeki 34 L 5225 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Murat Dursun ve motosiklette yolcu olarak bulunan Tahsin Dursun (23), olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.