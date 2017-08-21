Bafra’da 600 bin metrekare asfalt yapıldı

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, geçen hafta içinde İnözükoşaca, Esençay ve Kuzalan Mahallelerinde beton yol, hafta sonu Kelikler Mahallesi’nde ise yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla sohbet etti. Son altı aylık zaman da Bafra’da 600 bin metrekareden fazla asfalt, beton yol ve kaldırım çalışmaları yapıldı.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin yaptığı açıklamada, “Gerçekten çok yoğun bir asfalt ve beton yol çalışması yapmaktayız. Vatandaşlarımız haklı olarak yollarının yapılmasını istemektedir. Bu vatandaşlarımızın hakkıdır. İlçemizde 138 mahallemiz bulunmaktadır. Toplam yol ağımız ise 2 bin 600 kilometredir. Bu üç kere İstanbul’a gidiş mesafesidir. Aynı anda 138 mahallemizde asfalt ve beton yol çalışması yapmak mümkün olmamaktadır. Tüm imkânlarımızı seferber ettik. Bütün gücümüz, ekipmanlarımız ile asfalt ve beton yol çalışması yapmaktayız. İlçemizde son 5 yılda 300 kilometreden fazla doğal gaz dağıtım hattı çalışması yapıldı. Biz de 5 yılda 25 yılda yapılandan daha fazla asfalt ve beton yol yaptık. İş makinesi, araç gereç aldık. Üretim tesisleri kurduk. Yine de yol konusunda eksikliklerimiz var. Şehir merkezimizde yol problemimizi yüzde 80’den fazla çözdük. Çözmeye devam edeceğiz. Yeni mahalle olan köylerimizde ise çalışmalarımız devam etmektedir. Grup yollarımız ise Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılmaya devam edecektir. İlçemiz merkezinde de büyük şehrimize ait yollarımız vardır. Oralarda da çalışmalar yapılmaktadır” dedi.