Bafra Ovası’nda üreticiyi nakliye vurdu

Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra Sebze ve Meyve Halinde üreticilerin sorunlarını dinleyen Bafra Ziraat Odası Yönetimi kavun ve karpuza diğer tarım ürünleri gibi destek verilmesini istedi. Üreticiler, kilosu 25-30 kuruştan mal sattıklarını, halden çıkan malın 2-3 el değiştirdiğini ve tüketicilerin 1 liradan satın aldıklarını söyledi.

Osmanbeyli Mahallesi’nden üretici Beytullah Öz, “Üretici olarak zarardayız. Mal elimizde patladı. Gübre mazot parasını ödeyemiyoruz. Kavunum var, domatesim var, karpuzum var. Komple zarardayız. Fiyatlar marketlerde yüksek çünkü nakliye pahalı. Her şey mazota yükleniyor, nakliyeye bağlanıyor. İki üç el değiştiriyor. Haldeki fiyatla tezgahlarda ki fiyat bir olmuyor. Vatandaş şu anda 1 liradan aşağı karpuz yediği yok. Köylünün eline geçtiği para 25 kuruş. Domatesin kilosu 30 kuruş. Toplayacaksın işçiye mi vereceksin, mazota mı vereceksin. Kavun bugün 40 kuruş. Bir amelenin günlüğü 100 lira. Bunu nereden çıkaracaksın, nasıl toplayacaksın. Görüyorsunuz malın yüzüne bakan yok. Hangi şartlarla biz ayakta duracağız. Hangi şartlarla biz borçlarımızı ödeyeceğiz. Hep yakıta, gübreye buluyoruz bunları, başka yolumuz yok perişan vaziyetteyiz” dedi.

Urfa, Gaziantep ve Van’dan gelen tüccarlar ise nakliye sıkıntısı çektiklerini söyleyerek, “Şu anda Bafra’dan Hakkari, Van, Adıyaman’a ürün gidiyor. Ama nakliye sorunumuz var. Nakliye sorunumuz haricinde hiç bir şey yok. Lezzet olarak mallar kaliteli. Van’dan boş araba istiyoruz 2 bin lira fark veriyoruz. Nakliye kaldırmıyor, nakliye kaldırsa bu hali boşaltırız ama araba yok. Adana’da karpuz 20 kuruş iken, Karadeniz sahili 1 liraya, 1,5 liraya karpuz yedi. Şu an Hakkari, Van yine1 lira, 1,5 liradan yiyor” açıklamasını yaptılar.

Sebze ve Meyve Halinde komisyonculuk yapan Mehmet Torun, “Nakliye sıkıntısı çekiyoruz. Mal gönderiyoruz, gönderdiğimiz arkadaş oradan kamyon gönderiyor gelişi gidişi 5 bin lira. Bu da maliyetleri yükseltiyor. Bafra’nın malında sıkıntı yok ancak kamyon yok. Bafra’nın karpuzu, domatesi, kavunu kaliteli. Nakliyede sıkıntı var. Bugün ben 10 kamyon sevkiyat yapacağım, kamyon olmadığı zaman bunu 5’e düşüreceğim. O zaman da mal kalkmıyor” diye konuştu.

Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Ünyeli, “4,5 liradan mazotu alırsa, gübreyi de 75 liradan alırsa çiftçi zarara uğruyor. Nasıl ayakta duracak, tek sıkıntı burada. Bu sıkıntıda doğrudan desteğin gübrede ve mazotta yüzde 50 indirip yaparak çiftçinin mağduriyetinin giderilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

“Kavun ve karpuza destek verilmeli”

Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise şunları söyledi: “Dekar başına üretici en az 800 lira zarar ediyor. Biz devletimizden şunu istiyoruz: Bu kavun karpuz fiyatlarının düşük olmasına zaten katlanıyoruz ama önemli olan kavun ve karpuza diğer tarım ürünleri gibi destek verilmeli. Mazot ve gübrede de çiftçimize destek çıkılmalı.”