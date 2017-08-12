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Bafra Belediyesi 14. Sünnet Şöleni

Samsun Bafra Belediyesince 14'üncü kez düzenlenen düzenlenen sünnet şöleninde, 70 çocuk sünnet ettirildi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 06:28
Bafra Belediyesi 14. Sünnet Şöleni

Bafra Belediyesi organizasyonu ile, Bafra Devlet Hastanesinde 70 çocuk sünnet ettirildikten sonra Belediye Ali Kale Turistlik Tesislerinde şölen düzenlendi.

Belediye Başkanı Zihni Şahin, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak 14 yıl önce başlatılan geleneği sürdürdüklerini söyledi.

Bugün 70 çocuğu sünnet ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Şahin, "Ailelerimizin sevinçlerini paylaşmak için buradayız. Aileler adına katılan herkese teşekkür ederim." dedi.

Şahin, belediye olarak sosyal belediyecilik adına sünnet şölenlerinin dışında, evlerinde yemek yapamayan 300 yaşlı ve hastaya da yemek hizmeti verildiğini kaydetti.

Tasavvuf konserinin verildiği şölende, çocuklara hediye, katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Şölene, Bafra Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Çamaş ve İsmail Kurt, AK Parti İlçe Başkanı Tuncay Yurduseven, mahalle muhtarları ve aileler de katıldı.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 06:28
  1. Bafra Belediyesi sünnet
  2. Sünnet şöleni
  3. Bafra Belediyesi 2017 yılı sünnet şöleni
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