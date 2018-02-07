Bafetimbi Şaşırtan Gomis kararı!

Ndiaye'yi satarak mali açıdan nefes alan Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, yeni kaynak bulunamaması üzerine Gomis'e Çin'den gelen teklifi değerlendirme kararı aldı.

Fransız yıldıza 10 milyon euro civarı bir teklif geldiği ancak Terim'in bu satışa karşı çıktığı ve yönetimin de tecrübeli hocanın kararına saygı duyacağı ifade edildi.

Çin'de transfer 1 Mart'ta sona eriyor. Bu yüzden yönetim, ay sonuna kadar yaşanacakları takip edecek.