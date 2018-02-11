THY Gezi Sayfası - Trabzon
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bafetimbi Gomis'ten flaş transfer açıklaması

Çin’den kendisine transfer teklifi geldiği öne sürülen Fransız yıldız, “Galatasaray’ı ve bana büyük sevgi gösteren taraftarları hayatta bırakmam. Tek hedefim şampiyonluk” açıklamasında bulundu.

11 Şubat 2018 Pazar 09:37
Bafetimbi Gomis'ten flaş transfer açıklaması

Bafetimbi Gomis hakkında çıkan transfer iddialarına son noktayı koydu. Takımdan ayrılmak istemediğini net bir dille ifade etti. Fransız yıldız için Çin'den cazip teklifler geldiği ve oyuncunun takımdan ayrılabileceği iddia edilmişti. Yöneticilerin ardından teknik direktör Fatih Terim de oyuncuyu bırakmaya niyetleri olmadığını söylemişti. Ve Bafetimbi Gomis de konuyla ilgili görüşünü bildirdi. Galatasaray'da kariyerinin en mutlu anlarını yaşadığını belirten başarılı futbolcu, "İstanbul'da çok sıcak bir ortam buldum. Kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Kulübüm de beni göndermediği sürece Galatasaray'ı ve tabii bana büyük sevgi gösteren taraftarlarımı bırakıp hayatta bir yere gitmem" dedi.

ŞAMPİYONLUK YAŞAYACAĞIM

Menajeri Mendy'e de bu konuda bilgi veren Gomis, "Kariyerimin ilk şampiyonluk kupasına çok yakınım ve buna Galatasaray'da ulaşmak ve şampiyonluk yaşamak istiyorum. Ben şu an tamamen buna konsantreyim. Başka bir konuyla ilgilenmek istemiyorum" diyerek transfer tartışmalarının bitmesini istedi.

MARSİLYA'DA ARANIYOR

Galatasaray'da gollerine devam eden Befetimbi Gomis, Fransa'da da gündemden düşmüyor. L'Equipe, Gomis'in geçen sezon formasını giydiği Marsilya'da forvetlerin kötü performansını haber yaptı ve "Marsilya'nın hücum hattı, Bafetimbi Gomis'in gölgesinin ağırlığı altında" ifadesini kullandı.

YERİ DOLMADI

Gomis'i yollayan Marsilaya'nın tecrübeli forvetin yerine aldığı Kostas Mitroglou ve Valere Germain'in beklentilerin çok uzağında kaldığını yazan L'Equipe, kadrodaki bir diğer golcü Clinton Njie'nin de taraftarları memnun etmediğini belirtti. Gomis geçen sezon 31 lig maçında 20 gol atma başarısı göstermişti.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 09:37
  1. Bafetimbi Gomis
  2. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    1. 'Evladım bombayı buraya koy..
    2. Bank Asya'ya para yatıranlar için..
    3. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
    4. TSK'dan flaş Afrin açıklaması!..
    5. Yeni başkan Özdemir
    6. Samsun'da feci yangın! Yaşlı kadın ve..
    7. MÜSİAD’tan Yıldız Holding'e destek
    8. Kayseri’de üretip 127 Milyon lira..
    9. Rusya’dan sürpriz Afrin açıklaması!
    10. Akraba ziyaretlerini artırdı
    11. İngiliz bilim insanları: Kuşkonmaz..
    12. Şok eden görüntü! Emzikli çocuk...
    13. Kazanca, patent ve marka dopingi
    14. Bafetimbi Gomis'ten flaş transfer..
    15. Bebeklerin gözleri neden çapaklanır?
    16. Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim..
    17. Temeli olmayan paraya 'hayır'
    18. Gözlerimizdeki çapağın nedeni virüs..
    19. Dijital dönüşüm yol haritası hazır
    20. Havalimanı ilk uçağa hazır
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
    İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
    Dünya bu olayı konuşuyor… O bölgeye düştü
    Dünya bu olayı konuşuyor… O bölgeye düştü
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'
    IMF'ye gizli taahhüt! Afrin'le birlikte harekete geçtiler
    IMF'ye gizli taahhüt! Afrin'le birlikte harekete geçtiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Düşürülen helikoptere ilişkin flaş açıklama: Öyle bir emare yok
    Düşürülen helikoptere ilişkin flaş açıklama: Öyle bir emare yok
    ‘Kademeli olarak hedefe gitmeliyiz… O başkent bizimdir’
    ‘Kademeli olarak hedefe gitmeliyiz… O başkent bizimdir’