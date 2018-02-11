Bafetimbi Gomis'ten flaş transfer açıklaması

Bafetimbi Gomis hakkında çıkan transfer iddialarına son noktayı koydu. Takımdan ayrılmak istemediğini net bir dille ifade etti. Fransız yıldız için Çin'den cazip teklifler geldiği ve oyuncunun takımdan ayrılabileceği iddia edilmişti. Yöneticilerin ardından teknik direktör Fatih Terim de oyuncuyu bırakmaya niyetleri olmadığını söylemişti. Ve Bafetimbi Gomis de konuyla ilgili görüşünü bildirdi. Galatasaray'da kariyerinin en mutlu anlarını yaşadığını belirten başarılı futbolcu, "İstanbul'da çok sıcak bir ortam buldum. Kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Kulübüm de beni göndermediği sürece Galatasaray'ı ve tabii bana büyük sevgi gösteren taraftarlarımı bırakıp hayatta bir yere gitmem" dedi.

ŞAMPİYONLUK YAŞAYACAĞIM

Menajeri Mendy'e de bu konuda bilgi veren Gomis, "Kariyerimin ilk şampiyonluk kupasına çok yakınım ve buna Galatasaray'da ulaşmak ve şampiyonluk yaşamak istiyorum. Ben şu an tamamen buna konsantreyim. Başka bir konuyla ilgilenmek istemiyorum" diyerek transfer tartışmalarının bitmesini istedi.

MARSİLYA'DA ARANIYOR

Galatasaray'da gollerine devam eden Befetimbi Gomis, Fransa'da da gündemden düşmüyor. L'Equipe, Gomis'in geçen sezon formasını giydiği Marsilya'da forvetlerin kötü performansını haber yaptı ve "Marsilya'nın hücum hattı, Bafetimbi Gomis'in gölgesinin ağırlığı altında" ifadesini kullandı.

YERİ DOLMADI

Gomis'i yollayan Marsilaya'nın tecrübeli forvetin yerine aldığı Kostas Mitroglou ve Valere Germain'in beklentilerin çok uzağında kaldığını yazan L'Equipe, kadrodaki bir diğer golcü Clinton Njie'nin de taraftarları memnun etmediğini belirtti. Gomis geçen sezon 31 lig maçında 20 gol atma başarısı göstermişti.