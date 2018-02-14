Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bafetimbi Gomis rekora koşuyor

Süper Lig lideri Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Gomis, kariyerinin en skorer sezonlarından birini geçiriyor.

14 Şubat 2018 Çarşamba 15:00
Bafetimbi Gomis rekora koşuyor

Futbola Fransız ekibi Saint-Etienne'de başlayan ve daha sonra Olympique Lyon, Swansea City ile Olympique Marsilya formalarını giyen 32 yaşındaki Senegal asıllı santrfor, sezon başında transfer olduğu Galatasaray'da başarılı bir performans sergiliyor.

Süper Lig'de forma giydiği 20 karşılaşmada 17 gol atan Gomis, kalan 13 haftada 4 kez daha fileleri havalandırması durumunda lig kariyerinin en skorer sezonunu yaşayacak.

Fransız futbolcu, lig kariyerinde en fazla golü geçen sezon 31 maçta 20 golle Olympique Marsilya forması altında kaydetmişti.

Süre bakımından en skorer sezon

Bafetimbi Gomis, görev aldığı süre bakımından lig kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor.

Sarı-kırmızılı takımda 96 dakikada bir ağları havalandıran Gomis, en fazla gole ulaştığı geçen sezonda ise 130 dakikada bir gol atmıştı.

Türk Telekom Stadı'nda coşuyor

Fransız futbolcu, Süper Lig'de gollerinin çok büyük bölümünü Türk Telekom Stadı'nda attı.

Gol krallığı yarışında Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz ile zirvede yer alan Gomis, ligdeki gollerinin 12'sini sarı-kırmızılı taraftarların önünde kaydetti.

Galatasaray'ın sahasında Kayserispor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Antalyaspor ile oynadığı maçlarda ikişer gol atan Gomis, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Osmanlıspor müsabakalarında ise birer kez ağları havalandırdı.

Gol attığı maçların 10'unda galibiyet geldi

Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in gol attığı 12 maçın 10'undan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Fransız futbolcunun fileleri havalandırdığı maçlarda 10 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

Kupada da 3 golü var

Bafetimbi Gomis, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bu sezon forma giydiği 3 maçta 3 kez ağları havalandırdı.

Kupada Bucaspor ile yapılan son 16 turu rövanş maçında bir gol atan Gomis, çeyrek final rövanşındaki Atiker Konyaspor müsabakasında ise 2 kez topu ağlarla buluşturdu.

Profesyonel kariyeri

Bafetimbi Gomis'in profesyonel kariyerindeki lig performansı şöyle:

SezonTakımMaçSüreGolSüre (Dk)/Gol
2004-05Saint Etienne6870
2005-06Saint Etienne248362418
2006-07Saint Etienne30163610164
2007-08Saint Etienne35252416158
2008-09Saint Etienne36271110271
2009-10Olympique Lyon37207410207
2010-11Olympique Lyon35237610238
2011-12Olympique Lyon36245714176
2012-13Olympique Lyon37260816163
2013-14Olympique Lyon33245714176
2014-15Swansea City3116427235
2015-16Swansea City3316966283
2016-17Olympique Marsilya31260620130
2017-18Galatasaray2016371796
Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 15:00
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüksekova’da PKK/KCK'nın sözde bölge sorumlusu yakalandı
    1. Yüksekova’da PKK/KCK'nın sözde bölge..
    2. AK Parti - MHP ittifakında sıcak gelişme
    3. Kars’ta 20 göçmen yakalandı
    4. Tolgay Arslan: İstanbul'da bunu yapmam..
    5. 28 Şubat sanığından ilginç açıklama:..
    6. Haddini aşan sözler! 'İyi Türk sadece..
    7. İşte en çok altına sahip 20 ülke
    8. Trabzonspor 37 yıl önceki korkuyu..
    9. Can Dündar ABD bayrağı ile neden..
    10. Elazığ'da FETÖ'cülerin 'hayali' ortaya..
    11. Başbakan Binali Yıldırım Belarus'ta..
    12. Çin'den Amerika'ya sert tepki! Kendi..
    13. 'Başbuğ' tartışmasına o isim de dahil..
    14. Afrin Operasyonu'nda görevli askere..
    15. HDP hakkında kapatma başvurusu
    16. AB'den küstah Türkiye açıklaması
    17. "Suriye'ye dönmek istiyorum"
    18. Fransa İslam Konseyi bağımsızlık talep..
    19. O dizide büyük skandal! Siyon Yıldızı..
    20. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan..
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.02.2018
    ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
    ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı