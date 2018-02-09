Bafetimbi Gomis: Hoca kulağımı çekti ve...

"Keyifli bir oyun geçirdik"

"Bu akşam keyifli bir oyun geçirdik. Bu kupanın önemini de biliyoruz, bizim için önemli. Bu şekilde devam etmeyi umuyoruz."

"Hoca kulağımı çekti"

"Geçen hafta iyi bir performans sergileyemedim. Hoca bana gerekli uyarıları yaptı, kulağımı çekti. Bana bir baba gibi yaklaştı, ben de ona bir oğul gibi cevap vermek istedim."