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BAE'ye Belçika'dan büyük şok! 8 prensesine...

Belçika'da yargılanan Birleşik Arap Emirlikleri'nden 8 prenses, 15 ay hapis ve 165 bin euro para cezasına çarptırıldı.

23 Haziran 2017 Cuma 23:45
BAE'ye Belçika'dan büyük şok! 8 prensesine...

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) 8 prenses, "hizmetçilerini istismar etmek" ve "insan kaçakçılığı yapmak" suçlarından 15 ay hapis ve 165 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Ülkenin en güçlü ailelerinden El Nahyan'a mensup prenseslerin hapis cezaları ile para cezalarının yarısı askıya alındı.

AİLE MANCHESTER CITY'NİN SAHİBİ

El Nahyan ailesi, BAE'den Abu Dabi'de iktidarda ve İngiliz futbol kulübü Manchester City'nin de sahibi.

Prensesler hakkındaki dava 2008'de Belçika'nın başkenti Brüksel'deki lüks bir otelde yaşananlar üzerine açılmıştı.

Otelin bir katını birkaç aylığına kiralayan prensesler, 20'den fazla hizmetçinin otelden çıkmasına izin vermedi.

Prensesler hizmetçileri artık yiyeceklerle beslenmeye, yerde yatmaya zorladı ve günün hemen her saati çalıştırdı.

Belçika makamları, hizmetçilerden birinin kaçıp polise başvurmasıyla olaydan haberdar olmuş, açılan dava Mayıs ayında görülmeye başlanmıştı.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 23:45
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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