BAE'nin yeni ihaneti ortaya çıktı! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
ABD'yi İsrail'den bile daha fazla korumaya başlayan hain BAE'nin, Filistin yönetiminden "Erdoğan ile bir daha görüşme" talebinde bulunduğu öğrenildi.23 Aralık 2017 Cumartesi 15:27
BM Genel Kurulu'nda terör destekçisi ABD aleyhine tavır alan Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu hamle karşılığında Filistin yönetiminden "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir daha görüşme" talebinde bulunduğu ortaya çıktı.
Katil ABD'nin Orta doğu politikalarına destek olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve kukla krallık Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin lehine oy kullanması şaşkınlığa sebep olurken, İsrail basınından gelen iddia BAE ve Suudi Arabistan'ın yine iki yüzlü bir oyun sergilediğini ortaya koydu.
TRUMP'I İNCİTME
Debka'nın haberine göre, oylama öncesinde Abu Dabi'de bulunan Filistin lideri Mahmud Abbas, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile kritik bir zirve gerçekleştirdi. Suudi Arabistan ile birlikte oylamada "evet" oyu kullanacaklarını belirten Zayed, toplantıda Abbas'tan 2 konuda söz istedi.
Abbas'tan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında mesafe koymasını isteyen Zayed ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs politikasını kamuoyu önünde eleştirmekten vazgeçmesini talep etti.
SUUDİLER DE İSTEDİ
BAE'den önce Abbas'ın Riyad'da Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldiği hatırlatılan haberde, söz konusu zirvede de benzer konuların tartışıldığı belirtildi.
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Hak yol1 sa önce Şu bozuntuyu tanımlayacak kadar aşağılık kelime icad edilememiş maalesef olsa da ifade etsek belki azda olsa hıncımızi alırdik !!! !!!!! ???????1 sa önce Kendilerini düşünen uğruna risk alan erdoğan la gorusmeyecekte düşmanlarına yardım eden seninlemi görüşecek hain,korkak,adi,aşağılık anti israil anti siyonizm1 sa önce Gece ggündüz irana saldıran arkadaşlar aha durum ortada iran ve rusyayla müttefik olmayalim kiminle olalim bu oc la mi Ramzan öz2 sa önce Birçoğunun sapık kasetleri var hepside abd elinde duruyor . Imam bozuntuları adiler ayhan erginöz-emet2 sa önce •ABD İsrail ilişkisi; artık körler sağırlar birbirini ağırlar niteliğinde ve dünya kamuoyunda Kudüs oylamasında ABD ve İsrail aleyhine büyük mağlubiyetle tescillenmiş bulunmakta olup CIA raporlarına da dünya bizim ap… ara gülüyor aczi yetiyle, İslam ülkeleri ve onun dünya lideri; dünyanın lideri, cumhurbaşkanımız sayın: recep Tayyip Erdoğan adına da ABD li Trumpun yaratığı Yahudi kör sevdalığının talihsiz neticesi olarak büyük başarı ve iftiharla geçmiş bulunmaktadır.işte ABD ve İsraillin dünya kamuoyundaki hazin mağlubiyeti. zafer mazlumların ve aklıselimlerindir zorba ve bencillerin değil. trump piyonuyla beraber piyon-o-(piyona) resitali şovuna devam etsin. ama bet seslileri de artık kimse dinlemiyor.. . dış işlerimiz diplomaside ki profesyonelliği sayesinde kendini bilmez dış siyasi odakların sözde diktaları; tevazu, rica ve minnete dönüşmüştür bu başarı diplomasi adına dış işleri bakanlığımızın Türkiye cumhuriyeti nezdinde büyük devlet olma onurunun en büyük kazanımıdır. bu bağlamda küresel açıdan, dış siyasi arenada ve bölgesinde hissedilir bir saygınlıkla sözü dinlenen bir ülke konumundayız.. görünen o ki diplomasideki bu saygınlık her ülkenin, siyasi otoritesinin birbirine karşı duyulan güvenin de bir eseri olsa gerek. Türkiye in bölgesinde ve güçler dengesinde yerini belirleyen; güven esasına dayalı diplomasisidir. bu diplomasi ki bölgesinde abd in enerji koridoru ve Kürtler üzerinden İsrail e devlet kurma siyasi projelerini başlamadan bitiren siyasi ve askeri başarılarında getireceği şüphe götürmeyen bir gerçektir. bu gerçeğin sıcak yüzüyle köşeye sıkışan ABD diplomasisi her geçen gün taktik hegemonyalar üzerinden yeni yaptırmalar uygulayarak sıkıştığı köşenin çıkış açısında daraltmaktadır. gün gelecek daralan bu açıdan; diplomasisi ve siyasi kimliğindeki emelleri adına preslen ip’te çıkacaktır. ABD in kendi ulusal çıkarlarını başka ülkelerin çıkarlarından ve uluslararası topluluğun ortak çıkarlarından üstün tutması bencilliktir. başkanı Donald trump, ulusal güvenlik stratejisin de "Amerikan etkisine, değerlerine ve zenginliğine meydan okuyan rakiplerimizle ki bunlar Rusya ve Çin, karşı karşıyayız demekte olup; , ABD değerleri ve zenginlikleri köle ticareti ve bu bağlamda kapitalist değerlerin küresel ekonomi çarklarını çalıştırması ile küresel ekonomi adına sömürüyle oluşmuştur. başta Rusya ve Çin olmak üzere tüm dünya, sizin küresellik adına başka ülkelerin iç dinamiklerinde kaoslar yaratmanızı ve silahlarınızla coğrafyalarda ülkelerin sınırları ve demografik yapılarını değiştirmenizi takdirle mi karşılayacaktı? dünya ekonomi sistemine fed de emtia değeri olarak karşılığı bulunmayan dolarlınızla ülkelerin ekonomilerine o ülkelerin alım güçlerini aşağılara çekip; sömürmeniz takdirle mi karşılanacaktı? seçim vadelerinizi yerine getirmek için içinizdeki başta fetö ve onun hamisi Yahudi lobilerinin isteklerinini emir olarak telaki edip islam ın ve Kudus ün üzerinde demoklesin kılıcı olmanız takdirle mi karşılanacaktı? petrol kartellerinizin dünya piyasasında amaçları doğrultusunda fiyatlara müdahale edip ekonomi modelinin bu ayağını petrol ülkelerini sömürmeleri üzerine kurmaları takdirle mi karşılayacaktık? ulusal güvenlik stratejisinizde temel nokta olarak birde barışı güçle korumak olarak (milli güvenlik stratejisi nin dış ayağı) olarak koymuşsunuz.barışı bozan siz,dünyayı karıştıran siz, birde barıştan ve onu zorla korumaktan bahsediyorsunuz?.edep ya edep…(!)Kudüs oylamasından gerekli cevabı almışsınızdır umarım? özetle dünya milletleri size dünya beşten büyüktür hele hele bir den çok daha büyüktür ,aklınızı başınıza toplayın, etik siyaset yapın, dünyanın mazlum milletlerinin kaderleri üzerinden Yahudi şakileri adına siyaset yapmayın demekle adil düzenin kurulduğunu müjdelemek le kalmayıp;ABD imparatorluğunun sonunun geldiğini can çekişmekte olduğunu söylüyor…… Anlayana(!) Nur3 sa önce Bunlar nasıl müslüman !!!?Acaba müslümanlarmı?!! Rabbim bunları rezil et gizledikleri pislikleri açığaçıkart hamido 3 sa önce Bak şu..... müsveddesine . Osmanlı kadını 3 sa önce Rabbim bu hayvanlara da yaşama hakkı vermiş!!! Unsal3 sa önce Kardes bunlarin hepsi ayni araplar boyledir ayrica filistinin bize yalvardigina bakmayim.biraz tuylensin ayni bae gibi olur oparasyon3 sa önce ..... pisliktenkurtuluruz