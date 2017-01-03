BAE'nin Türkiye ile derdi ne?

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BAE Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarından, ikinci bir bildiriye kadar planlarını ertelemesini talep etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye karşı ilk icraati bu değil.

15 Temmuz darbe girişiminden haftalar önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümeti, Gülen cemaatine para aktardı. Para transferi için bir aracı belirlediler. Bu aracı, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zeyid el Nahyan ile yakın ilişkileri olan Muhammed Dahlan olmuştu.

Gazze’de Hamas iktidara gelmeden önce El Fetih partisinin bu bölgedeki lideri olan Dahlan, yolsuzluktan yargılanmaya başlayınca Filistin’i terk edip Körfez’e sığınmıştı.

Hamas’a karşı ABD destekli bir darbe tasarlamak ve Yaser Arafat’a suikast planlamak gibi suçlamalar da yöneltilen Dahlan, sürgün yeri olarak Abu Dabi’yi seçti.

BÖLGEYİ DİZAYN EDİYOR

Dahlan’ın Fetullah Gülen ile iletişim kurmasına, ABD’de yaşayan Filistinli bir iş adamı yardımcı oldu. Bu iş adamının kimliğinin Türk gizli servisi tarafından bilindiği belirtildi. BAE’de bulunan Sky News Arapça ve Al Arabiya gibi medya kuruluşları, 15 Temmuz gecesi Türkiye’deki darbe girişiminin başarılı olduğu ve hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışına kaçtığı gibi asılsız iddialar ortaya attılar.

BAE hükümeti ancak 16 saat sonra, yani ancak darbe girişiminin başarısız olduğu kesinleşince bu girişimi kınadı. BAE sosyal medyasında Dahlan’a yönelik öfke dolu mesajlar paylaşılmaya başladı. Dahlan daha önce de Libya’da iç savaş çıkarmaya çalışmakla suçlanmıştı.