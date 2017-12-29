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BAE'nin bir skandalı daha ortaya çıktı!

Son günlerde Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'nin 15 Temmuz hainliği ortaya çıktı.

29 Aralık 2017 Cuma 17:59
BAE'nin bir skandalı daha ortaya çıktı!

Birleşik Arap Emirlikleri Dış İşleri Bakanı Abdullah Bin Zayed’in Fahrettin Paşa ile ilgili açıklamaları ve Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş’ın İran ve Türkiye’ye karşı tüm Arapları bir olmaya çağırmasına tepkiler çığ gibi büyürken Birleşik Arap Emirlikleri’nin yeni bir skandalı ortaya çıktı. Hem de bu skandal Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en büyük terör saldırısı olan 15 Temmuz Darbe gününe ait.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü GENÇDES projeleri kapsamında hazırlanan ve dünya medyasında 15 Temmuz’un nasıl haberleştirildiğini konu alan “15 Ülkenin Gözüyle 15 Temmuz Belgeseli” geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

5 kıtadan 15 farklı ülkenin medya organları aracılığıyla 15 Temmuz’a karşı aldığı tutumu ve yaklaşımını ortaya koyan belgeselde Birleşik Arap Emirlikleri’nin büyük bir skandalı ortaya çıktı.

15 Temmuz günü öğle saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri Medyası’nın Türkiye’de hareketlilik yaşandığı, kanlı darbe girişiminin başlatıldığı ancak gelişmelerin henüz net olarak bilinmediği saatlerde ise Türkiye’de darbe olduğu, Türkiye’nin bittiği ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yurtdışına kaçtığı şeklinde manipülatif ve başka ülke medya organlarını yönlendirici haberler yayınlandığı ortaya çıkan Birleşik Arap Emirlikleri’nin en çarpıcı haberi ise darbe girişiminin bastırıldığı gece saat 03:00’e ait.

DARBE BAŞARILI OLMADI DİYE ÜZÜLDÜ

Gece saat 03:00’de Birleşik Arap Emirlikleri’nin devlet destekli en önemli kanalı olan ve ülkenin en çok izlenen TV Kanallarından olan El Arabia Televizyonu Spikeri canlı yayında “Türkiye’de başlatılan darbe maalesef başarılı olamadı” diyerek sözlerini tamamlıyor. Gelen tepkiler üzerine kaldırılan ve internetten silinen bu haber belgesel ile ortaya çıktı. Böylece Birleşik Arap Emirlikleri’nin 15 Temmuz Darbe girişiminde nasıl bir taraf olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 15 Temmuz’a ait önemli bir çalışması olan, yönetmenliğini Umut Mete Soydan’ın yaptığı belgesel Amerika’dan Uzakdoğu’ya kadar 5 farklı kıtadan 15 ülkenin medyasını tüm detayları ile gözler önüne seriyor.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 17:59
  1. Birleşik Arap Emirlikleri Dış İşleri Bakanı Abdullah Bin Zayed
  2. 15 temmuz
  • YorumYorum36 dk önce
    Allah büyük.Kendilerini prens yapanlara sırtını dayayıp alçaklık yapanlar Allah ın adaletine isteselerde istemeselerde razı olacaklar.
  • kapadokyalikapadokyali38 dk önce
    Böyle giderse ki inşaallah gidecek ingilizin,ABD nin kucağından kalkıp TÜRK lerin kucağına oturacaksiniz..
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