Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

15 Temmuz gecesi BAE'nin hevesi kursağında kalmış

Son günlerde Türkiye’yi hedef alan skandal açıklamalarıyla gündemde olan Birleşik Arap Emirlikleri’nin bir skandalı daha ortaya çıktı.

29 Aralık 2017 Cuma 14:52
15 Temmuz gecesi BAE'nin hevesi kursağında kalmış

Birleşik Arap Emirlikleri Dış İşleri Bakanı Abdullah Bin Zayed’in Fahrettin Paşa ile ilgili açıklamaları ve Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş’ın İran ve Türkiye’ye karşı tüm Arapları bir olmaya çağırmasına tepkiler çığ gibi büyürken Birleşik Arap Emirlikleri’nin yeni bir skandalı ortaya çıktı. Hem de bu skandal Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en büyük terör saldırısı olan 15 Temmuz darbe gününe ait.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü GENÇDES projeleri kapsamında hazırlanan ve dünya medyasında 15 Temmuz’un nasıl haberleştirildiğini konu alan “15 Ülkenin Gözüyle 15 Temmuz Belgeseli” geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

5 kıtadan 15 farklı ülkenin medya organları aracılığıyla 15 Temmuz’a karşı aldığı tutumu ve yaklaşımını ortaya koyan belgeselde Birleşik Arap Emirlikleri’nin büyük bir skandalı ortaya çıktı.

15 Temmuz günü öğle saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri Medyası’nın Türkiye’de hareketlilik yaşandığı, kanlı darbe girişiminin başlatıldığı ancak gelişmelerin henüz net olarak bilinmediği saatlerde ise Türkiye’de darbe olduğu, Türkiye’nin bittiği ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yurtdışına kaçtığı şeklinde manipülatif ve başka ülke medya organlarını yönlendirici haberler yayınlandığı ortaya çıkan Birleşik Arap Emirlikleri’nin en çarpıcı haberi ise darbe girişiminin bastırıldığı gece saat 03:00’e ait.

DARBE BAŞARILI OLMADI DİYE ÜZÜLDÜ

Gece saat 03:00’de Birleşik Arap Emirlikleri’nin devlet destekli en önemli kanalı olan ve ülkenin en çok izlenen TV Kanallarından olan El Arabia Televizyonu Spikeri canlı yayında “Türkiye’de başlatılan darbe maalesef başarılı olamadı” diyerek sözlerini tamamlıyor. Gelen tepkiler üzerine kaldırılan ve internetten silinen bu haber belgesel ile ortaya çıktı. Böylece Birleşik Arap Emirlikleri’nin 15 Temmuz Darbe girişiminde nasıl bir taraf olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 15 Temmuz’a ait önemli bir çalışması olan, yönetmenliğini Umut Mete Soydan’ın yaptığı belgesel Amerika’dan Uzakdoğu’ya kadar 5 farklı kıtadan 15 ülkenin medyasını tüm detayları ile gözler önüne seriyor.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 14:52
  1. Birleşik Arap Emirlikleri
  2. Abdullah Bin Zayed
  3. Fahrettin Paşa
  • MM20 dk önce
    muthis yararli..ulkelerin yonetimlerinin karakteri ve kimlerle is tuttugunu gormek bilmek bakimindan
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Akit Gazetesi yayıncılıkta 25. yılında
  1. Akit Gazetesi yayıncılıkta 25. yılında
  2. Ubercilere şok! Ceza yağdı
  3. Kassam Tugayları öyle bir afiş astı..
  4. Güeny K
  5. Bu ilde sabah ezanı vakti değişiyor!
  6. Trabzon'daki eski NATO üssü ilk kez..
  7. Mersin'de emekli uzman çavuş aracında..
  8. Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi..
  9. Giresun'da teslim olmuştu, o terörist..
  10. Giresun’da teslim olan PKK'lı terörist..
  11. Birleşik Krallık'tan sosyal medya..
  12. Samsun'da ormanlık alanda yangın çıktı
  13. Emniyetten flaş açıklama! 1 gün..
  14. Katil İsrail Ordusu Gazze'yi vurdu!
  15. Beşiktaş'tan ayrıldı! İlk Başakşehir..
  16. Emniyetten önemli açıklama! 7 ilçeye..
  17. Müteahhitliğe standartlık yolda
  18. Bunu yapan komşuya 964 lira ceza..
  19. Karar verildi! Sosyal medyada kadın..
  20. BAE'nin bir skandalı daha ortaya çıktı
Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici
Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.12.2017
Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor
Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor
Boşanacağı eşini hakimle uygunsuz yakalayınca...
Boşanacağı eşini hakimle uygunsuz yakalayınca...