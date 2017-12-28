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BAE'li hadsiz Bakan belki utanır! 'Asıl sömürgeci İngilizler!'

BAE’nin Dışişleri Bakanı Zayed'in Osmanlı düşmanlığını körüklediği bugünlerde Prof. İhsan Süreyya Sırma'nın tokat gibi konuşması her platformda paylaşılıyor.

28 Aralık 2017 Perşembe 09:45
BAE'li hadsiz Bakan belki utanır! 'Asıl sömürgeci İngilizler!'

İngiltere'nin bir vilayeti olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin doğrudan Osmanlı Devleti'ni ve onun bakiyesi Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alması kirli bir planının parçası olarak görüldü. Özellikle Osmanlı Devleti'ni totaliter, baskıcı ve sömürgeci olarak göstermeye çalışan Suudi Arabistan ve BAE'nin bu yalan tutumu herkesin bildiği bir durum.

Bu vakaya en somut örnek ise Prof. İhsan Süreyya Sırma'nın Kuveyt'te yaptığı konuşma:

"Kuveyt'e konferansa gittim. Bir Arap profesör İngilizce konuşarak "Osmanlı bizi yıllarca sömürdü asimile etti" dedi.

Ben çıktım kürsüye Arapça konuşarak,

-"Osmanlı neyiniz vardı da sömürdü...Henüz petrolünüz yoktu...Size hiç dokunmadı size hizmet etti.

Ben bir Türk olarak Arapça konuşuyorum,bu salondakiler ekseri Arap...Siz bir Arap olarak İngilizce konuşuyorsunuz sömürü bu" dedim.

Salonda alkış koptu..."

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 09:45
  1. Birleşik Arap Emirlikleri
  2. osmanlı
  • Cengaver ArslanCengaver Arslan23 dk önce
    Helal olsun, Bu can siz din ve vatan dostlarına da feda olsun.
  • SerhatSerhat25 dk önce
    İngilizin abdlinin israilin zehiri zakkumu da olsa bu beyinsize bal geliyor.Biz bal da ikram etsek zehir geliyor meymenetsize.
  • Şahin Hamza Şahin Hamza 27 dk önce
    Abim ağzına sağlık eğer insan ise anlar yok soyu hayvandan geliyorsa ne söylesen anlamaz şimdi baktığı gibi o pörtlek gözüyle mal gibi bakar durur
  • Alparslan1071Alparslan107138 dk önce
    Haçlının köğekliğini onur sayan satılmışlar güruhu....BAE nin CHP li zihniyeti....
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