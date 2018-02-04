BAE'den yeni hamle... Uzaya gönderecekler...

Açılışı BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un katılımıyla gerçekleştirilen uydunun, ülkedeki bir grup mühendis tarafından yurt dışından herhangi bir destek alınmadan yüzde yüz yerli olarak geliştirildiği belirtildi.

Muhammed bin Raşid Uzay Merkezi'ndeki (MBRSC) Uydu Üretim ve Montaj Kurumu'nu ziyaret eden Al Maktum, burada yaptığı açıklamada, "KhalifaSat'la birlikte BAE'nin resmen uzay sanayisine giriş yaptığını" söyledi.

Ülkesinin uydu yapım tekniklerinin tümüne sahip olduğunu kaydeden Al Maktum, "ulusal ekonomileri için hayati bir unsur" olacağını ifade ettiği uzay sanayi sektörünü desteklemeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

"KhalifaSat" uydusunun tüm testlerin tamamlanmasının ardından bu yıl içerisinde uzaya fırlatılması bekleniyor.

DubaiSat-1'i 2009'da DubaiSat-2'yi de 2013'te uzaya gönderen MBRSC, 2013 yılında KhalifaSat'ın üretimine başlandığını duyurmuştu.