BAE'den Türkiye için haddini aşan sözler!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunun Katar krizine ilişkin yeni bir şey sunmadığını ve Türkiye'nin bu konuda tarafsız kalmasının daha iyi olacağını söyledi.

"TÜRKİYE TARAFSIZ KALSIN, ERDOĞAN'IN ZİYARETİ BİR ŞEY SUNMADI"

Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'e yaptığı ziyaretleri Twitter hesabından yorumlayan Gargaş, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ziyareti, yeni bir şey sunmadı. Türkiye'nin aceleci tutumu nedeniyle, bu krizde tarafsız kalmak Ankara için en iyi seçenek olacaktır. Zira hiçbir ziyaret, Katar'ın kendi tutumunda yapacağı etkiyi yaratamaz" ifadelerini kullandı.