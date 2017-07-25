Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

BAE'den Türkiye için haddini aşan sözler!

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunu yorumladı.

25 Temmuz 2017 Salı 15:39
BAE'den Türkiye için haddini aşan sözler!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunun Katar krizine ilişkin yeni bir şey sunmadığını ve Türkiye'nin bu konuda tarafsız kalmasının daha iyi olacağını söyledi.

"TÜRKİYE TARAFSIZ KALSIN, ERDOĞAN'IN ZİYARETİ BİR ŞEY SUNMADI"

Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'e yaptığı ziyaretleri Twitter hesabından yorumlayan Gargaş, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ziyareti, yeni bir şey sunmadı. Türkiye'nin aceleci tutumu nedeniyle, bu krizde tarafsız kalmak Ankara için en iyi seçenek olacaktır. Zira hiçbir ziyaret, Katar'ın kendi tutumunda yapacağı etkiyi yaratamaz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 15:39
  1. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Muhammed Gargaş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gülben Ergen fena çuvalladı!
    1. Gülben Ergen fena çuvalladı!
    2. Türkiye'ye karşı hamlelerine kendi..
    3. Kaju depresyona iyi geliyor!
    4. Vodafone'dan 29 bin şikayet!
    5. AB'den ayrılan İngiltere'ye ilk darbe..
    6. FETÖ elebaşı Gülen'i sarsan ölüm haberi!
    7. Almanya'dan Türkiye'ye bir küstahlık..
    8. Başsavcılık Kılıçdaroğlu'nu yalanladı!
    9. Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler!..
    10. Türkiye'nin en iyi iş ve yaşam şehirleri
    11. Büyüme beklentisi açıklandı
    12. Osmanoğlu ailesinde vefat
    13. İşgal bölgesinden dualarla haca..
    14. YouTube'dan Müslümana hakarete ödül..
    15. Ford'dan İlgisizlik!
    16. Dünyada okula gidemeyen çocukların..
    17. Ay'ın yüzeyinde çekildi... ilk kez..
    18. Barolar sessiz kaldı, Yargıtay..
    19. CHP, FETÖ'cü askerlerin isimlerini..
    20. Trump: Şimdiye kadar üstlerine düşeni..
    Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!
    Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...
    Eski milli futbolcudan Terim'e: Gururunla bırak!
    Eski milli futbolcudan Terim'e: Gururunla bırak!