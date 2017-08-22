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BAE'den skandal Türkiye yayını! İftira atmaya başladılar

Türk askerinin Katar'daki varlığından rahatsız olan BAE Türkiye'yi karalama kampanyasına başladı. BAE kanallarından Dubai TV skandal bir habere imza atarak, ''Türk askerleri, Katar'da sokağa çıkma yasağı ilan etti'' şeklinde yalan haber yayınladı.

22 Ağustos 2017 Salı 14:18
BAE'den skandal Türkiye yayını! İftira atmaya başladılar

BAE kanallarından Dubai TV'de yer alan bir haberde, Türk askerinin Katar'daki varlığından duyulan rahatsızlık, karalama kampanyasına dönüştürüldü. Kanal skandal bir habere imza atarak, ''Türk askerleri, Katar'da sokağa çıkma yasağı ilan etti'' şeklinde yalan haber yayınladı. 

TÜRKİYE'Yİ HEDEFE ALDILAR

Dubai TV'de yer alan haberde şu skandal ifadelere yer verildi:

"Katarlı bazı muhalif kaynaklar, Türk askerlerinin Doha'daki bazı yolları kapattığı ve insanların geçişine izin vermediğini aktardı."

5 Haziran'da Katar'a karşı abluka kararı alan ülkeler arasından bulunan Birleşik Arap Emirlikleri, o günden bu yana Katar'a karşı çirkin bir politika sergilemeye başlamış ve her yolu kullanmıştı. Özellikle basın yoluyla karalama kampanyası yürüten BAE, Katar'a destek olduğu için Türkiye'yi de hedef almış durumda. BAE'nin Türk askerinden rahatsız olması, tesadüf değil; 15 Temmuz hain darbe girişiminin BAE bağlantıları olduğu daha önce de ortaya çıkmıştı.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 14:18
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  • HACIHACI2 sa önce
    10 yıla kalmaz bae diye bi devletçik kalmaz.Gerizekalılar ordaki askerimiz öksürse kaçacak delik ararsınız.Satılmış hainler.(İyiler müstesna)
  • şükrü onukşükrü onuk3 sa önce
    Mertçe yapamadıklarını kahpeliğe başvurarak gerçekleştirmeye yönelik bir çaba. Sana ne siz KATAR dan da sorumlu emirliklermisiniz.
  • SayarSayar3 sa önce
    Kahbe dölleri Amerika'nın tasmalı köpekleri onursuz haysiyetsizler
  • Ruhi Ruhi 3 sa önce
    Buna ancak ahmak cahiler inanir bu zekasizlar iyice abdnin kuklasi olmus
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