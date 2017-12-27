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BAE'den küstah Türkiye açıklaması

Türkiye'nin Sudan'dan aldığı Sevakin Adası ile bölgede elde ettiği güç BAE'yi tedirgin etti.

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:19
BAE'den küstah Türkiye açıklaması

Türkiye'nin Sudan'dan aldığı Sevakin Adası ile bölgede elde ettiği güç BAE'yi tedirgin etti. BAE Dışişlerinden Sorumlu Bakan Enver Gargaş, Suudi Arabistan ve Mısır'a acil birleşme çağrısı yaptı.

Türkiye'nin son dönemde dış politikada attığı emin adımlar meyvelerini vermeye başladı. Bu doğrultuda Katar ve Somali'de askeri üs sahibi olan Türkiye, bugün itibariyle Sudan'da da Sevakin adasını üs olarak elde eden Türkiye'nin yükselişteki grafiği bazı devletleri rahatsız ediyor.

BAE'Lİ BAKAN TÜRKİYE'DEN RAHATSIZ

BAE Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Türkiye'nin bölgedeki hakimiyetine karşı Suudi Arabistan ve Mısır'a birleşme çağrısında bulundu.

Gargaş, "Arap dünyası bir çıkmaza girdi ve çözüm çevredeki bölgesel hırslar karşısında işbirliğinde. Mezhepsel ve partizan yaklaşımı kabul edilebilir bir alternatif değildir. Arap dünyası Tahran ve Ankara tarafından yönetilmeyecektir." diyerek korkusunun sebebini açıkca beyan etti.

TÜRKİYE TEDİRGİNLİĞİ

Katar, Somali ve Sudan'da üsleri bulunan Türkiye'nin bölgede bir güç üçgeni oluşturduğu bölge ülkelerinin de dikkatinden kaçmazken, BAE'li bakan "acil" koduyla Türkiye'nin bölgede oluşturabileceği tek tip güce karşı durmaları gerektiğini belirtti.

Bakan Gargaş ayrıca, "bölgede yaşanan jeostratejik rekabette Arap dünyasına Suudi Arabistan ve Mısır önderliğinde acilen birleşme" çağrısı yaparak, bölgedeki güç tekelinin Türkiye'ye bırakılmaması için birlik olmaya çağırdı.

BÖLGEDEKİ TEHDİT: TÜRK ÜSLERİ

Türkiye'nin Somali, Katar ve Sevakin hamleleri, Suud-BAE-Bahreyn-Mısır bloğunun tasarladığı Afrika boynuzu-Yemen projesine (Etiyopya- Ogedan petrol sahası üzerinden Afrika boynuzunun birleştirilmesi -Cibuti ve Yemen arası Nur hattı) tehdit olarak görüyorlar.

Bu tehdit bölge planlarını alt üst ederken, Türkiye karşısında birliği sağlayarak etkinliği yıkmaya çalışıyorlar.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 14:19
  1. Mısır
  2. Suudi Arabistan
  3. Enver Gargaş
  4. BAE
  5. Sevakin Adası
  6. Türkiye
  7. Sudan

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