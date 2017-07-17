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BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Abdullah Sultan el Nuaimi, darbe girişiminin ardından BAE'ye kaçan FETÖ'cüleri iade ettiklerini belirterek, "Aynı hassasiyeti bize karşı faaliyet gösteren teröristler için Türkiye'den bekliyoruz. Onların kimler olduğunu Hakan Bey (MİT Müsteşarı) çok iyi biliyor" dedi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:14
BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'

Nuaimi, Yeniçağ gazetesinden Kenan Akın'a konuştu. Akın'ın bugün 'BAE: Türkiye'nin Katar'da üssü olmasına itirazımız yok' başlığıyla yayımlanan köşesinden ilgili kısım şöyle:

den 3 milyar dolarlık destek aldı' iddiası"Kim ne derse desin; başta Suudi Arabistan olmak üzere bazı Arap ülkelerinin Katar'a karşı "abluka" kararı bütün bölgeyi tedirgin ediyor. Ne var ki özellikle Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) krizin Türkiye ile ilişkilerinin bozulmasını kesinlikle istemiyor. Gerçekten de, dört günümüzü geçirdiğimiz Abu Dabi ve Dubai'de kiminle görüştüysek, BAE ile Türkiye'nin ilişkilerinin normal kalmasını istiyor ve bekliyor."

'KATAR'DAKİ TÜRK ASKERLERİNDEN RAHATSIZ DEĞİLİZ'

"Hatta, Katar'daki Türk askeri üssünden "rahatsızlık" duymadıklarını belirten üst düzey BAE yetkilileri, "İhvan"ın FETÖ kadar tehlikeli olduğu görünümünü ısrarla ortaya atarken, "Müslüman Kardeşler" ile ilgili "iade talebi"nde bulundukları dokuz vatandaşının gönderilmesini istiyor."

'MÜSLÜMAN KARDEŞLER ÖRGÜTÜ FETÖ KADAR TEHLİKELİ'

BAE yetkilileri de, Türkiye ile her konuda ilişkilerin gelişmesinden yana olduklarını ancak, Müslüman Kardeşler örgütünün kendileri için FETÖ kadar tehlike arz ettiğini özellikle vurguluyor. BAE Dışişleri Bakanlığı Üst Düzey Yetkilisi Abdullah Sultan Al Nuaimi "Sizin için FETÖ terör örgütü ne ise bizim için de Müslüman Kardeşler odur. Hiçbir itirazımız yok. Sorun Müslüman Kardeşler konusundaki tavırdır. Biz, terör örgütlerinden kurtulmak istiyoruz." dileğinde bulunarak, sözlerine şöyle devam ediyor:

 "Türkiye'de bu örgüte çalışan bizim vatandaşımız dokuz terörist var ve onların iadesini istiyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra Afganistan'dan gelen ve Dubai'den transit geçiş yapacak olan FETÖ üyesi iki generali hava limanımızda derdest edip Türkiye'ye iade etmiştik. Aynı hassasiyeti bize karşı faaliyet gösteren teröristler için Türkiye'den bekliyoruz. Onların kimler olduğunu Hakan Bey (MİT Müsteşarı Hakan Fidan) çok iyi biliyor."

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:14
  1. Türkiye
  2. Afganistan
  3. Abu Dabi
  4. Birleşik Arap Emirlikleri
  5. Dubai
  6. Katar
  7. Dışişleri Bakanlığı
  8. Arabistan
  9. Hakan Fidan
  • Osman turanOsman turan12 dk önce
    Yav bu Ortadoğu coğrafyası nasil bir yer, kimse ayranim kara demiyor. Her ülke kendine göre terörle uğraşıyorum diyor. Kim haklı kim haksız kimin elit kimin cebinde ah osmanlim ah benim atalarım siz ne büyük insanlarmissiniz nasıl yuzyillarca adil bir şekilde yonettiniz Ortadoğu'yu daha doğrusu dünyanın yarisini
  • Fatih EMLİKFatih EMLİK25 dk önce
    Hele hele amerikan tasmalılar daha neler.trump u derdest edip getireydik.başka arzunuz? Filistinde öldürülen senin ırkından değilmi?nasıl arap sınız.kefere israil gibi nasıl düşünürsünüz.para için mi?çok kalmadı amerikanın sabrına bağlısınız höt derse 750 milyar dolarınız uçar.Allaha değil israile güvenin siz.
  • NUR NUR 28 dk önce
    Devam edin böyle birleşik arap birlikleri yöneticileri kafirlerin dolduruşuna gelip müslümanlara tuzak kurun batışınız muhteşem olacaksize hiç üzülmeyecezmazlumun değilzalimin yanındasınızsisiye israile suriyeyi kan gölüneçeviren esede ses yol köpek yahudilermescidi aksada yasak koydu müslümanlar cuma kılamadı yaş haddikoydu ama tınmıyorsunuz yazıklar oldun size müslümanların yüzkarasısiz ve suidilertrampla göbek atıyor o sarı çiyanın emirini yerine getiriyorsunuzAllah sizi nasıl cezalandıracak oturun düşünün bir
  • Adaletli Adaletli 36 dk önce
    Yalancı namussuzzlar .
  • vatansevervatansever45 dk önce
    İyi de ihvan,yada musluman kardesler sizde darbe mi yapti?kanli baskinlar mi?siz onlari israil icin istiyorsunuz fark bu!
  • Meral keskinMeral keskin47 dk önce
    Her fitnenin arkasından çıkıyorsunuzElinde silah olmayan bu örgüt şeyhliklerinizi tehdit ediyor değil mi
  • BetoBeto48 dk önce
    Ulan BAE paralariniz olmasaydi sümüklü sümüklü cöllerde sürünürdünüz lan..yani PARA sizlerin tapinaginiz olmus..Firavunlar gibi sizlerde alin yaniniza biraz harclik..belli olmaz seytani bile satin almak istersiniz siz..O BAE niz batsin..batacak da..abd nin ......
  • ferhatferhat1 sa önce
    Müslüman kardeşler hangi terör faaliyetinde bulunmuş. Bu diktatörler ortaya koyabilecek mi. Hepsinin sonu Kaddafi gibi olacak. Kullan at tuvalet kağıdı bunlar. Efendi lerinin bunlarla işi bitince...
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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