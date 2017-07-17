BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'

Nuaimi, Yeniçağ gazetesinden Kenan Akın'a konuştu. Akın'ın bugün 'BAE: Türkiye'nin Katar'da üssü olmasına itirazımız yok' başlığıyla yayımlanan köşesinden ilgili kısım şöyle:

den 3 milyar dolarlık destek aldı' iddiası"Kim ne derse desin; başta Suudi Arabistan olmak üzere bazı Arap ülkelerinin Katar'a karşı "abluka" kararı bütün bölgeyi tedirgin ediyor. Ne var ki özellikle Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) krizin Türkiye ile ilişkilerinin bozulmasını kesinlikle istemiyor. Gerçekten de, dört günümüzü geçirdiğimiz Abu Dabi ve Dubai'de kiminle görüştüysek, BAE ile Türkiye'nin ilişkilerinin normal kalmasını istiyor ve bekliyor."

'KATAR'DAKİ TÜRK ASKERLERİNDEN RAHATSIZ DEĞİLİZ'

"Hatta, Katar'daki Türk askeri üssünden "rahatsızlık" duymadıklarını belirten üst düzey BAE yetkilileri, "İhvan"ın FETÖ kadar tehlikeli olduğu görünümünü ısrarla ortaya atarken, "Müslüman Kardeşler" ile ilgili "iade talebi"nde bulundukları dokuz vatandaşının gönderilmesini istiyor."

'MÜSLÜMAN KARDEŞLER ÖRGÜTÜ FETÖ KADAR TEHLİKELİ'

BAE yetkilileri de, Türkiye ile her konuda ilişkilerin gelişmesinden yana olduklarını ancak, Müslüman Kardeşler örgütünün kendileri için FETÖ kadar tehlike arz ettiğini özellikle vurguluyor. BAE Dışişleri Bakanlığı Üst Düzey Yetkilisi Abdullah Sultan Al Nuaimi "Sizin için FETÖ terör örgütü ne ise bizim için de Müslüman Kardeşler odur. Hiçbir itirazımız yok. Sorun Müslüman Kardeşler konusundaki tavırdır. Biz, terör örgütlerinden kurtulmak istiyoruz." dileğinde bulunarak, sözlerine şöyle devam ediyor:

"Türkiye'de bu örgüte çalışan bizim vatandaşımız dokuz terörist var ve onların iadesini istiyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra Afganistan'dan gelen ve Dubai'den transit geçiş yapacak olan FETÖ üyesi iki generali hava limanımızda derdest edip Türkiye'ye iade etmiştik. Aynı hassasiyeti bize karşı faaliyet gösteren teröristler için Türkiye'den bekliyoruz. Onların kimler olduğunu Hakan Bey (MİT Müsteşarı Hakan Fidan) çok iyi biliyor."