BAE'den Katar'ı köşeye sıkıştırma hamlesi: Ya biz, ya Türkiye!

13 maddelik istek listesinde bulunan Körfez ülkeleri istekleri yeterli bulmamış olacak ki, Birleşik Arap Emirlikleri Katar için güncel ekonomik ambargolara hazırlanıyor.

Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı ambargo git gide artarak devam ediyor. Birleşik Arap Emirlekleri ticari ilişki yürüttüklerine 'ya biz ya Katar' şartını koşarak Katar'ı daha da sıkıştırmak istiyor.



Katar'a uygulanan ambargo çerçevesinde Körfez ülkeleri güncel yaptırımlar üzerinde projeler üretmeye devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rusya büyükelçisi Omar Ghobash, ticari ortaklara "Ya Katar, ya BAE" teklifinin sunulabileceğini açıkladı



Körfez ülkeleri, Katar üzerinde güncel yaptırımlar uygulamayı planlıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rusya büyükelçisi Omar Ghobash'ın İngiliz gazetesi The Guardian'a Londra'da verdiği demeçe göre tek olasılık Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nden Katar'ın çıkarılması değil.Bunun gibi birçok yeni yaptırım gelecek.

KATAR İRAN ROTASINA GİREBİLİR

Katar'ın bu ambargolarla İran ile safaları sıklaştırmaya zorlanıp zorlanmadıklarıyla ilgili soruya ise Ghobash, "Tehlikenin farkındayız, İran'ın rotasına dahil olabilirler.Ancak bunun sonuçlarına katlanmak zordundayız. Katar bir seçim yapmalı ya körfez ülkelerine sırtını dayayacak ya da İran ve Türkiye'ye sırtını dayayacak." şeklinde yanıt verdi.