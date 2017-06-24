BAE'den Katar'a tehdit!
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargash, taleplerin kabul edilmemesinin alternatifinin 'tansiyonun artması değil yolların ayrılması' olacağını söyledi24 Haziran 2017 Cumartesi 13:34
Körfez'de devam eden Katar krizine ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanı Enver Gargash'tan flaş bir açıklama geldi.
Enver Gargash, Katar'a iletilen taleplerin Doha merkezli Al Jazeera tarafından yayınlanmasını hatırlatıp, "Arabulucuların Katar krizini çözme ihtimali, taleplerin medyaya sızdırılmasıyla tehlikeye atıldı" dedi.
"YOLLAR AYRILIR" TEHDİDİ
Gargash, Katar'ın Arap ülkelerinden gelen talepleri kabul etmemesinin alternatifinin "tansiyonun artması değil yolların ayrılması" olacağını söyledi.