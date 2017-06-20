İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

BAE'den Katar'a bir tehdit daha

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Karkaş, bazı Arap ülkelerinin Doha'ya yönelik tecritinin yıllarca sürebileceği uyarısında bulundu

20 Haziran 2017 Salı 00:16
BAE'den Katar'a bir tehdit daha

Karkaş, Fransa'nın başkenti Paris'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Katar'ın dış politikasını değiştirmemesi durumunda bazı Arap ülkelerinin Doha'ya uyguladığı tecritin uzun yıllar sürebileceğine işaret ederken, Kuveyt'in ara buluculuk girişiminin faydalı olabileceğini belirtti.

Bakan Karkaş, "Kuveyt'in ara buluculuğu yararlı olabilir. Katar bunun yeni bir durum olduğunu ve tecritin yıllarca sürebileceğini anlayacak. Onlar siyasi rolleri ve yoldan çıkmış görüşleri yüzünden tecrit edilmek istiyorlarsa, bırakalım tecrit edilsinler. Onlar hala öfke ve inkar halindeler." ifadesini kullandı.

Bazı Arap ülkeleri için en önemli endişe kaynağının, Doha'nın bölgede El-Kaide, Müslüman Kardeşler, Filistinli Hamas grubu ve diğer gruplarla ilişkileri olduğunu kaydeden Karkaş, Arap ülkelerinin Katar'a yönelik hazırladıkları şikayet listesinin birkaç gün içinde tamamlanacağını söyledi.

Türkiye'nin Katar konusunda izlediği politikaya da değinen Karkaş, "Türkiye kendi ideolojik görüşleri ve ulusal çıkarları arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Onların anlayışlı davranmalarını, bizim ne yaptığımızı ve bunun da onların çıkarına olduğunu anlamalarını bekliyoruz." dedi.

Karkaş, Ankara'ya tarafsız olması çağrısında bulundu.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 00:16
  1. KATAR
  2. doha
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakandan kamu borçları için son çağrı: Bir daha olmayacak!
    1. Bakandan kamu borçları için son çağrı:..
    2. Sağlık alanında büyük devrim! Artık..
    3. Dünyada en çok mülteci Türkiye'de
    4. Japon devi iflas etti
    5. Galatasaray'ın istediği yıldız..
    6. Yarın akşam Kadir Gecesi
    7. MR odasında korku dolu anlar! Belinden..
    8. Bursaspor'la 3 yıllığına anlaştı
    9. Bülent Arınç yeni mesleğini açıkladı…..
    10. Kastamonu'da rahatsızlanan askerlerin..
    11. Fenerbahçe'ye piyango vurdu
    12. Avustralya'dan Suriye kararı
    13. Ramazan Bayramı'nda havalar nasıl..
    14. İspanyol basınından flaş Beşiktaş..
    15. Hakan Balta'nın yeni takımı belli oldu
    16. Sabah saatlerinde sır cinayet: 2 ölü
    17. ABD'den Rusya'ya rest! Kendimizi..
    18. Günlerce kral dairesinde kaldı…..
    19. İkiye bölünen bu araçtan sağ çıktılar
    20. Fenerbahçe'de Moussa Sow kararı!
    'Suudi Arabistan, Türkiye'nin teklifini reddetti'
    'Suudi Arabistan, Türkiye'nin teklifini reddetti'
    Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili korkunç şüphe!
    Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili korkunç şüphe!
    Ve Katar haraca mecbur edildi!
    Ve Katar haraca mecbur edildi!
    Erdoğan'dan Aydın Doğan'a terör uyarısı!
    Erdoğan'dan Aydın Doğan'a terör uyarısı!