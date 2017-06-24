BAE'den Katar'a alçak tehdit!
Katar krizine ilişkin konuşan üst düzey bir Birleşik Arap Emirlikleri yetkilisi, taleplerin kabul edilmemesinin alternatifinin 'tansiyonun artması değil yolların ayrılması' olacağını söyledi24 Haziran 2017 Cumartesi 13:31
Körfez'de devam eden Katar krizine ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri'nden flaş bir açıklama geldi.
Açıklamada Katar'a iletilen taleplere dikkat çekilirken, "Arabulucuların Katar krizini çözme ihtimali, taleplerin medyaya sızdırılmasıyla tehlikeye atıldı" ifadeleri kullanıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri yetkilisi, Katar'ın Arap ülkelerinden gelen talepleri kabul etmemesinin alternatifinin 'tansiyonun artması değil yolların ayrılması' olacağını söyledi.