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BAE'den geri vites! 'Kapatılmayabilir'

The Times gazetesine konuşan BAE Devlet Bakanı Noura al-Kaabi "Emirlikler El-Cezire'nin kapatılması yerine köklü değişikler ve yeniden yapılandırma fikrini destekliyor" dedi.

14 Temmuz 2017 Cuma 09:22
BAE'den geri vites! 'Kapatılmayabilir'

BAE’li bakan demecinde diplomatik bir çözümden yana olduklarını, krizi tırmandırmak arayışında olmadıklarını belirterek, "Çalışanlar işlerine ve Katar da TV kanalını finanse etmeye devam eder; ancak, İngilizce versiyonu koruyucu bir kalkan görevini üstlenirken, Arapçası radikal olan bir kanalı değil" diye konuştu.

EL CEZİRE'DEN CEVAP

Buna karşılık El-Cezireden yapılan açıklamada herhangi bir dış müdehaleyi reddettikleri belirtilerek, "El Cezire Medya Ağı, örgütsel yapısına veya gazetecilik misyonuna ilişkin herhangi bir dış müdahaleyi reddediyor ve bağımsızlığını ve profesyonel editörel duruşunu yineliyor" denildi.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 09:22
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