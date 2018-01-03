BAE’de Lawrencelar yetişiyor

Tıpkı Suudi Arabistan gibi batı güdümünde hareket eden bir diğer ülke olan Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) çok sayıda kişinin, ABD’nin eski ajanlarından milyonlarca dolar ücret karşılığı casusluk eğitimi aldığı ortaya çıktı.



Kendi istihbarat örgütünü inşa etmek için ABD’li eski ajanlara bel bağlayan batı tasmalı BAE, milyonlarca dolar para harcayarak casusluk eğitimi başlattı. ABD’li Foreign Policy (Dış Politika) dergisinde yayınlanan bir makalede gün yüzüne çıkan gerçek ile ülke istihbaratını bile ABD’ye teslim ettikleri anlaşılan BAE, Suudilerle birlikte ABD’nin maşası konumunda.



Foreign Policy dergisine konuşan BAE’de casusluk eğitimi veren 6 ajan ise günlük kazançlarının ve konakladıkları villaların inanılmaz olduğunu dile getirdiler. Kendi CIA’sını kurması için BAE’ye yardım ettiklerini dile getiren ajanlar, Avustralyalı ve İngiliz kıdemli askeri istihbaratçıların da ülkede bulunduklarını anlattılar. Müslüman Kardeşler’e karşı BAE’li askerleri eğittiklerini dile getiren ajanlar, “Müslüman Kardeşler bağlantılı İslamcı grubu olan El-Islah gibi tehditlere odaklandık. Aşağı yukarı son altı aydır Sanchez ve ekibi, yeni bir dış istihbarat teşkilatına şekil vermek gayesiyle, BAE sınırları ötesindeki Yemen, İran, Suriye, Katar, Eritre ve Libya gibi ülkelerde mevcut tehditlere odaklanan dersler verilmeye başlandı. BAE’liler, ABD’nin dostu ama günün birinde Batı’nın kendisini terk edip gitmesine karşı teyakkuzdalar” ifadelerini kullandılar.

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA