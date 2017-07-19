BAE veliahtının kirli yüzü ortaya çıktı! İşkence...

BAE kraliyetinin, ABD vatandaşı silah tüccarı Halid el Hasan’ı 1984’te gizli bir yere kaçırıp ağır işkence altında sahte itiraf imzalattığı ortaya çıktı. Halid’in işkencecileri arasında BAE Emiri Halife bin Zayid el-Nahyan, orduda henüz genç bir subay olan Veliaht Prens Muhammed bin Zayid el-Nahyan ve General Said Abdullah el-Darmaki bulunuyor. Hasan 1981’de BAE kraliyeti tarafından bir pazarlama şirketi kurmakla görevlendirildi. Kurulan şirket ABD’nin devlerinden Beech Aircraft, ITT, Raytheon, General Dynamics ve Bell Helicopters dahil birçok şirketle çalıştı. Çıkar çatışmasının başlaması üzerine Hasan Ocak 1984’te kaçırılarak gizli bir hapishanede her gün dövüldü. ABD yönetiminin desteğiyle 2009’da BAE’ne karşı dava açıldı. BAE’nde panik doğuran Hasan ve avukaları, 2013'te 10 milyon dolarlık tazminat karşılığında işkencecilerle uzlaşarak susturuldu.

MEDYADAN GİZLENDİ

Dava sürerken BAE iddiaların medyadan gizlenmesi için büyük çaba harcadı. Middle East Eye sitesi BAE’nin Washington elçisi Yusuf el-Uteybe ile üç ismi savunan ABD merkezli hukuk firması Paul Hastings arasında 10 Mayıs 2010 ve 6 Mart 2014 tarihli 20 eposta yazışmasına ulaştı. 2 Temmuz 2010 tarihli yazışmada avukat Hamilton Loeb, elçi Uteybe’ye Hasan’ın kaçırılma tarihini Ocak 1984 olarak verdiğini, elleri bağlı yerde süründürme, baş aşağı asma, cinsel işkence, uykusuz bırakma gibi hak ihlallerine maruz kaldığını iddia ettiğini kaydediyor. 22 ay ortadan kaybolan Hasan'ın ailesinin talebiyle ABD Kongresi’nin soruşturma açtığı, BAE’nin ise ABD'ye yalan bildirimde bulunarak Hasan'ı gözaltın almadıkları bilgisi ilettiği epostada belirtiliyor.