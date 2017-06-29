BAE şimdi de tehdit edecek!

İspatlayamadıkları ‘teröre destek’ iddiaları nedeniyle Katar’a diplomatik ambargo ve abluka uygulayan Körfez ülkeleri Doha yönetimine yönelik yaptırımlarını genişletmeye hazırlanıyor. Olası yeni adımlardan birinin ipucunu ablukacı ülkelerin başında gelen Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Rusya Büyükelçisi Omar Ghobash verdi. İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Ghobash, ticari ortaklarından Katar ile kendileri arasında bir seçim yapmalarını isteyebileceklerini vurguladı.

İRAN ÇELİŞKİSİ

“Şu anda üzerinde durduğumuz ekonomik yaptırımların arasında, kendi ticari ortaklarımıza yönelik önlemler de var. Tek olasılık, Katar’ın Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi’nden atılması değil” ifadelerini kullanan BAE’li büyükelçi, adeta şantaj yolu izleyerek “bizimle çalışmaya devam etmek istiyorsanız bizi seçmek durumundasınız, Katar’ı değil” demeyi planladıklarını belirtti. İran ile ilişkileri oldukça güçlü olan BAE’nin elçisi Ghobash bir çelişkiyi de ortaya koyarak; Katar’ın yaptırımlar nedeniyle Tahran ile yakınlaşmaya zorlanıp zorlanmayacağı ile ilgili soruya “Riskin farkındayız, İran’ın rotasına girebilirler elbette ancak bunun sonuçlarına katlanacağız. Katar bir seçim yapmalı” şeklinde yanıt verdi.

İZOLE TEHDİDİ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr de ABD’de yaptığı açıklamada Katar kriziyle ilgili olarak ortaya koydukları koşulların “müzakereye açık olmadığını” söyledi. Cubeyr, “Görüşümüzü ortaya koyduk, adımımızı attık; şimdi davranışını değiştirmek Katarlılara kalmış. Ancak eğer değiştirmezlerse izole edilmiş şekilde kalacaklar” açıklamasını yaptı.

‘Talep değil mesnetsiz iddialar’

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, temaslarda bulunmak üzere gittiği Washington’da, ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson ile görüşmesinin ardından, ülkesi ile Körfez Arap ülkeleri arasında yaşanan krize ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Katar’a abluka uygulayan ülkeler tarafından çözüm için sunulan maddelerin talep değil mesnetsiz iddialar olduğunu belirten Sani, ‘talep süreci, ortaya atılan iddiaların belgelendirilmesi ve doğruluğunun ortaya çıkması sonrasında masaya yatırılabilir’ dedi. Ayrıca Katarlı Bakan, ABD’nin de vurguladığı gibi taleplerin makul ve uygulanabilir maddelerden oluşması gerektiğini, bunun aksi talepleri kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.