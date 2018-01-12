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BAE şimdi de o ülkeye el attı!

Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus’a hükümetten Nahda Hareketi Partisi üyelerinin çıkarılması için baskı yapıyor.

12 Ocak 2018 Cuma 15:36
BAE şimdi de o ülkeye el attı!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimi geçen ay uçak krizi yaşadığı Tunus'a hükümetten Nahda Hareketi Partisi üyelerinin ayıklanması için baskı yapıyor.

Le Monde gazetesinden yayımlanan analize göre, iki ülke arasındaki siyasi krizin temel nedenlerinden biri olarak, BAE'nin, Tunus'taki koalisyon hükümetinde Nahda Haraketinin yer almasından duyduğu rahatsızlık gösteriliyor.

Le Parisien gazetesine göre de iki ülke arasındaki uçak krizi sona erse de Tunus ve Abu Dabi arasındaki gerginlik devam ediyor

Le Monde gazetesinin bir Tunuslu diplomattan aldığı bilgiye göre, uçuşların normale dönmesi, asıl nedeni siyasi olan bir krizi sona erdirmeyecek.

Gazetenin görüşlerine yer verdiği diplomat, "Kriz henüz bitmedi. İlişki sağlıklı bir zemine oturmadı. Abu Dabi, Tunuslu İslamcılar iktidarın ortağı kaldığı sürece devam edecek." ifadesini kullandı.

SİYASİ BİR KRİZ

Gazete sorunun asıl kaynağının Katar’a yakın Nahda Hareketinin Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi tarafından kurulan Nida Tunus partisi öncülüğünde kurulan koalisyonda bulunması olduğunu öne sürüyor.

Le Monde’a göre, Birleşik Arap Emirlikleri, seçim aritmetiğinin gereği olarak oluşan koalisyonun kurulmasını hiçbir zaman istemedi. Sibsi’nin seçim kampanyasını "utangaç" bir şekilde destekleyen BAE, ülkede 2011 devrimi sonrası rakibi Katar’ın diplomatik anlamda faydalandığı dönemin etkilerini silmeyi amaçlıyordu.

Gazeteye göre, Katar yönetimi ise Nahda Hareketinin etkili olduğu 2011-2014 yıllarındaki troyka yönetimiyle "mükemmel" ilişkiler geliştirmişti.

BAE, Nida partisinin zaferinden sonra Tunus ile Katar arasında siyasi ve diplomatik ilişkilerinin kopmasını ümit ediyordu. Nahda Hareketinin de ortak olduğu bir hükümetin kurulması Abu Dabi’yi yanıltmıştı.

Gazeteye konuşan Tunus ve Körfez ülkeleri ilişkileri uzmanı Yusuf Şerif de BAE’nin geçici bir koalisyonu kabullenebileceğini belirterek, "Ancak durum daha da ileri gitti ve koalisyonun Nida Tunus Partisine rağmen devam edeceği ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Şerif ayrıca Tunus'un kendi yatırımcı ve ihracatçılarına imkanlar sağlayan Katar’ı maruz kaldığı ambargo karşısında rahatlatmak istediğini vurguladı.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 15:36
  1. Nida Tunus Partisi
  2. Le Monde
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