BAE ne yapacağını şaşırdı! Katar’a ‘talep listesi’ suçlaması

Katar’la diplomatik ilişkilerini kesen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır’ın Kuveyt aracılığıyla Katar’a ilettiği 13 maddelik talep listesi, ilişkileri normalleştirmek yerine daha da gerdi.

Zira basına yansıyan liste resmi olarak duyurulmamış, Doha merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera tarafından haberleştirilmişti.

Duruma tepki gösteren BAE Dış İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Katar’ı ‘çocukluk yapmak’la suçladı.

Gargaş, “Taleplerimizin sızdırılması, kardeşimizden görmeye alışkın olduğumuz şekilde çocukça bir hareketle arabuluculuk çabalarının başarısız olması için yapılmış bir girişim” ifadelerini kullandı.