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BAE, Merkel'den böyle intikam aldı

Almanya'nın ikinci en büyük havayolu şirketi olan Air Berlin 15 Ağustos'ta iflas başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

22 Ağustos 2017 Salı 09:20
BAE, Merkel'den böyle intikam aldı

Alman basınında yer alan habere göre ise iflasın nedeni Katar'a ambargo uygulamayı reddeden Almanya'ya ödeme yapmayı reddeden Birleşik Arap Emirlikleri.

Borsaya yapılan açıklamada, Air Berlin'in son dönemde faaliyetlerine Birleşik Arap Emirlikleri merkezli ana hissedar Etihad'ın yaptığı finansal katkılar sayesinde devam edebildiği belirtilmişti. Açıklamada, yüzde 29 hisse sahibi Etihad'ın söz konusu finansal desteği sürdürmeyeceğini bildirmesiyle birlikte "Air Berlin'in hayatta kalmasının imkansız olduğu sonucuna varıldığı" kaydedilmişti.

Alman basınında yer alan habere göre ise BAE'nin söz konusu finansal desteği sürdürmemesinin arkasında yatan neden Almanya başbakanı Merkel'in Katar'a ambargo uygulamayı reddetmesi.
 
Körfez Krizinde Almanya Katar'a ambargo uygulanmasına karşı çıkarak meselenin diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunmuştu.
 
Almanya'nın önde gelen haber sitelerinden Deutsche Welle'de yer alan habere göre BAE, Katar'a ambargo uygulamayan Merkel'den böyle intikam aldı.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 09:20
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