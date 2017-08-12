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BAE helikopteri çakıldı: 4 ölü

Teknik arıza nedeniyle zorunlu inişe geçtiği sırada düşen helikopterde hayatını kaybedenlerin bir yüzbaşı, bir üsteğmen ve iki astsubay olduğu açıklandı

12 Ağustos 2017 Cumartesi 08:38
BAE helikopteri çakıldı: 4 ölü

Yemen'in Şebve kentinde, Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği  koalisyon güçleri bünyesindeki Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir  helikopterin teknik arıza nedeniyle zorunlu inişe geçtiği sırada düşmesi sonucu 4  askerin öldüğü bildirildi. 

BAE Haber Ajansı WAM'ın Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığına  dayandırdığı haberde, Şebve'deki rutin görevini yerine getirdiği sırada düşen  helikopterde hayatını kaybeden askerlerin Yüzbaşı Ahmed Halife el-Beluşi,  Üsteğmen Casim Salih ez-Zeabi ile astsubaylar Muhammed Said el-Hassani ile Semir  Muhammed Murad Ebubekir olduğu ifade edildi.
 
Koalisyon güçleri sözcüsü Albay Türki el-Maliki daha önce yaptığı  açıklamada, koalisyona ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle hükümet  güçlerinin kontrolündeki bir yere mecburi iniş yaptığını ve mürettebatın hafif  yaralandığını duyurmuştu.
 
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Yemen'deki  ilerleyişini durdurmak amacıyla 26 Mart 2015'te "Kararlılık Fırtınası" adı  verilen hava harekatı başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi  yönetiminin müdahale çağrısı üzerine başlatılan operasyonun 21 Nisan'da sona  erdiği açıklanmış, ardından Yemen halkı için artık "Umuda Dönüş Operasyonu"nun  başladığı açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 08:38
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