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BAE elçisinden Türkiye'ye haddini aşan sözler

Birleşik Arap Emirlikleri Washington Büyükelçisi Yusuf Uteybe, haddini aşan açıklamalarda bulunarak, 'Türkiye veya Katar'a yemek bile organize ettirmem o karara dahil etmem' dedi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 08:06
BAE elçisinden Türkiye'ye haddini aşan sözler

Elektronik posta adresinin ele geçirilmesinden bu yana birçok rezaleti ortaya çıkan Birleşik Arap Emirlikleri Washington Büyükelçisi Yusuf Uteybe'nin Türkiye hakkındaki düşmanca düşünceleri ortaya çıktı.

Yusuf Uteybe'ye ait elektronik postaların ele geçirilerek basınla paylaşılması, BAE'nin Türkiye'ye olan düşmanlığını ortaya koydu.

Daily Sabah'ın haberine göre Büyükelçi Uteybe Nisan ayı içerisinde New York Times köşe yazarına yazdığı mailde haddini aşarak "Türkiye veya Katar'a yemek bile organize ettirmem o karara dahil etmem" dediği ortaya çıktı.

BAE'NİN TÜRKİYE HAZIMSIZLIĞI VE RÜŞVETÇİ ELÇİSİ

Sızdırılan elektronik postalar BAE'nin, Ortadoğu'da güç haline gelen Türkiye hakkındaki hazımsızlığını gözler önüne serdi. Aynı zamanda Uteybe'ye ait sızdırılan diğer elektronik postalarda Amerikan düşünce kuruluşlarına rüşvet verdiği ve Malezya'da hortumlanan devlet fonuna ortak olduğu belirtilmişti.

Geçtiğimiz aylarda ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin 15 Temmuz hain darbe girişimine finansal destek sağladığı ortaya çıkmıştı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 08:06
  1. Türkiye
  2. bae
  3. yusuf uteybe
  4. Katar
  • Osman soyluOsman soylu1 sa önce
    Lan siz fino köpegi bile olamazsın
  • AsenaAsena2 sa önce
    15 Temmuz'a katkıdan dolayı uluslar arası mahkemelerde yargılansın.
  • IsmailIsmail2 sa önce
    Biz millet olarak misafir perveriz ama seningibilere köpek yaltaginda yemek tahsis ederiz...
  • yorumcuyorumcu2 sa önce
    batının müslüman kılıklı köpekleri yine sahneye çıkmış it gibi uluyor.
  • mehmet mehmet 2 sa önce
    BİR GÜN GELİR BİR PARÇA EKMEYE MUHTAÇ OLURSUNUZO ZAMAN DOST KİM DÜŞMAN KİM GÖRÜRSÜNÜZ GAFİLLER
  • Hasan uzun Hasan uzun 2 sa önce
    Birleşik Arap emirliği diye bir şey.birleşik İngiliz krallığı var. Bunları tamamen İngilizler yönetiyor. İngiltere'nin kontrolünde
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi2 sa önce
    zaten sizden bu beklenir misir karisik bir ulke bizim turkiye gibi cok haini var amerikan köpekleri bunlar sisinin köpekleri tasmalari amerika ve israilin elinde sudi arabistanda finanscilari
  • UmmetUmmet2 sa önce
    Ingilizlerin onculugunde abd kopekleri
  • Sevda DenizSevda Deniz2 sa önce
    Adam konuşmuş İstedigini söyler. Niye hemen alındınız.Türkiye ve Katarı desdeklese hiç alınmazdınız.
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