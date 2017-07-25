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BAE Dışişleri Bakanı Gargaş Erdoğan'ın körfez turundan rahatsız oldu

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunu yorumladı.

25 Temmuz 2017 Salı 14:40
BAE Dışişleri Bakanı Gargaş Erdoğan'ın körfez turundan rahatsız oldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunun Katar krizine ilişkin yeni bir şey sunmadığını ve Türkiye'nin nin bu konuda tarafsız kalmasının daha iyi olacağını söyledi.

"TÜRKİYE TARAFSIZ KALSIN, ERDOĞAN'IN ZİYARETİ BİR ŞEY SUNMADI"

Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'e yaptığı ziyaretleri Twitter hesabından yorumlayan Gargaş, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ziyareti, yeni bir şey sunmadı. Türkiye'nin aceleci tutumu nedeniyle, bu krizde tarafsız kalmak Ankara için en iyi seçenek olacaktır. Zira hiçbir ziyaret, Katar'ın kendi tutumunda yapacağı etkiyi yaratamaz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KÖRFEZ TURU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ve Körfez ülkeleri arasında yaşanan krize çözüm bulmak amacıyla sırasıyla Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'a ziyarette bulunmuştu.

Erdoğan'ın turun son durağı olan Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, görüşmeler sonucu "krizin müzakere ve diyalog yoluyla çözümü için mevcut girişimlerin devam ettirilmesi hususunda muhataplarıyla mutabık kalınmış olduğu" yönünde açıklamada bulunmuştu.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 14:40
  1. BAE
  2. ERDOĞAN
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