BAE Devlet Başkanı 3,5 yıl aradan sonra kamera karşısında

BAE Haber Ajansı WAM'a göre, Al Nahyan, Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın eşliğinde Abu Dabi'daki El-Batin Sarayı'nda bayram tebriği için gelenleri kabul etti.

Bayramlaşma sırasında çekilen fotoğraf ve videolar WAM'da yer aldı.

Devlet Başkanı Al Nahyan (69), kalp krizi geçirdiği 24 Ocak 2014'ten bu yana hiç bir resmi programa katılmamıştı.