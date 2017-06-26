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BAE Devlet Başkanı 3,5 yıl aradan sonra kamera karşısında

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, yaklaşık 3,5 yıl aradan sonra ilk kez bayramlaşma töreni nedeniyle kameraların karşısına geçti.

26 Haziran 2017 Pazartesi 20:56
BAE Devlet Başkanı 3,5 yıl aradan sonra kamera karşısında

BAE Haber Ajansı WAM'a göre, Al Nahyan, Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ve Abu Dabi Veliaht  Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın eşliğinde Abu Dabi'daki El-Batin  Sarayı'nda bayram tebriği için gelenleri kabul etti.

Bayramlaşma sırasında çekilen fotoğraf ve videolar WAM'da yer aldı.

Devlet Başkanı Al Nahyan (69), kalp krizi geçirdiği 24 Ocak 2014'ten  bu yana hiç bir resmi programa katılmamıştı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 20:56
  1. Birleşik Arap Emirlikleri
  2. Zayid Al Nahyan
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