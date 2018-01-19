Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

BAE'den savaş çıkaracak hamle! Operasyon düzenleyip...

General Hafter'e bağlı güçlerin, Sudan'ın Darfur eyaletinde hükümetle çatışan ve Libya çöllerinde konuşlanan Adalet ve Eşitlik Hareketi'ne karşı operasyon başlattığı bildirildi.

19 Ocak 2018 Cuma 09:18
BAE'den savaş çıkaracak hamle! Operasyon düzenleyip...

Hafter'e bağlı güçlerden Kufra Askeri Bölgesi komutanı Tuğgeneral Mebrul el-Gazvi, yaptığı yazılı açıklamada, Darfur'da hükümet güçleri ile savaşan ve Libya'nın güney doğu bölgelerindeki çölde konuşlanan Adalet ve Eşitlik Hareketi'ne karşı "Çölün Öfkesi" adıyla operasyon başlatıldığını belirtti.

Operasyon kapsamında Hafter güçlerine bağlı savaş uçaklarının Adalet ve Eşitlik Hareketi militanlarına ait araçları bombaladığı ve kullanılmaz hale getirdiğini ifade eden Gazvi, bazı isimlerin öldürüldüğünü aktardı.

Gazvi, operasyon kapsamında çeşitli bölgelerde askeri devriyelerin konuşlandırıldığını ve bu devriyelerin, Adalet ve Eşitlik Hareketi militanlarının çöldeki yasa dışı faaliyetlerine engel olacağını kaydetti.

Tuğgeneral, operasyonların ülkenin güney doğu bölgesinde konuşlanan militanlar yok olana ve güvenlik sağlanana kadar süreceğini ifade etti.

Darfur'da, 2003'ten bu yana "Adalet ve Eşitlik Hareketi","Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Ordusu" hareketlerini bünyesinde barındıran Devrim Cephesi ile hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

"Adalet ve Eşitlik Hareketi" Sudan-Libya arasındaki çöl arazilerinde konuşlanıyor.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 09:18
  1. Hafter
  2. Mebrul el-Gazvi
  3. Kufra
  4. Birleşik Arap Emirlikleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muş'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var
    1. Muş'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var
    2. CHP'de büyük çatlak! Dava açıldı
    3. Cenk Tosun'dan itiraf! 'Tam geri..
    4. İsrail açıkladı! 'Ürdün ile anlaştık'
    5. Kamu sosyal tesis ücretleri açıklandı
    6. İsveç'te evlere savaşa hazırlık kitabı
    7. THY’den yüzde 15 indirim ‘cep’te
    8. Türk ‘coin’in piyasaya çıkıyor!
    9. “Ülkemiz için çalışıyoruz dünya için..
    10. ‘Türk firmalarına öncelik verilecek’
    11. ‘Türkiye ve Libya ilişkileri mutlaka..
    12. BAE destekli Hafter'den Sudan'a askeri..
    13. ‘Taşeron düzenlemesi KİT’lerle..
    14. CBÜ kendi elektriğini üretiyor
    15. AYM'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay..
    16. İhracatçıya 55 milyar liralık dev..
    17. Faize dokunmayan Merkez ‘sıkı duruş..
    18. O komutana şok gözaltı!
    19. NASA uzmanından Türkiye'ye kötü haber!
    20. Afrin için sıfır hata planı devrede
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz
    Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...
    Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 19.01.2018
    3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu
    3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu
    Dilipak: ABD ile askeri anlamda karşı karşıya gelirsek...
    Dilipak: ABD ile askeri anlamda karşı karşıya gelirsek...