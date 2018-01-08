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BAE Büyükelçiliğinin sokağına 'Fahreddin Paşa' ismi verildi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ocak ayı ilk toplantısında, BAE Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa "Fahreddin Paşa" isminin verilmesine ilişkin karar alındı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 19:44
BAE Büyükelçiliğinin sokağına 'Fahreddin Paşa' ismi verildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Belediye Meclisi tarafından, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliğinin önündeki cadde ve sokak isimlerini değiştirme kararı aldıklarını bildirdi. 

Tuna, Twitter hesabından, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ocak ayı ilk toplantısında, BAE Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa "Fahreddin Paşa" isminin verilmesine ilişkin alınan kararı duyurdu.

Mustafa Tuna, "Belediye Meclisimizde, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğinin önünde bulunan cadde ve sokak isimlerini değiştirme kararı aldık. Buna göre, BAE Büyükelçiliği önündeki 609'uncu Cadde'nin ismini 'Medine Müdafii', 613'üncü Sokağın ismini de 'Fahreddin Paşa' olarak değiştirdik. Bundan sonra elçiliğin adresi 'Medine Müdafii Caddesi Fahreddin Paşa Sokak' olarak yazışmalarda yer alacaktır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Alınan kararın ardından büyükelçilik binasının bulunduğu sokağa "Fahreddin Paşa Sokağı" tabelasının yarın asılacağı bildirildi.

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in, Twitter hesabından bir kullanıcının, Medine müdafisi Fahreddin Paşa'nın "yerel halka karşı suç işlediğini" iddia eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde görüş içeren mesajını paylaşması büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 19:44
  1. bae
  2. büyükelçilik
  3. fahreddin paşa
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