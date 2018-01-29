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BAE-Amerika ortak askeri tatbikatı sona erdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) iki hafta süren "Demir Birliği 6" adlı ortak askeri tatbikatının tamamlandığı belirtildi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 16:41
BAE-Amerika ortak askeri tatbikatı sona erdi

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, tarafların verimliliğini ve savaş hazırlığını artırmak bağlamında iki ülke ilişkilerini güçlendirme ve geliştirmeyi hedefleyen "Demir Birliği 6" tatbikatı tamamlandı.

BAE Silahlı Kuvvetleri'nin, savaş becerilerini geliştirmek için kardeş ve dost ülkelerle yaptığı ortak tatbikatlar çerçevesinde gerçekleştirildiği kaydedilen "Demir Birliği 6" tatbikatı 14 Ocak'ta başlamıştı.

İki ülke Eylül 2017'de de "Demir Birliği 5" adlı bir ortak askeri tatbikat gerçekleştirmişti.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 16:41
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